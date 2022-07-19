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19/07/2022

夾公仔機店裁定毋須領牌 律政司上訴

#夾公仔機 #停業 #上訴 #機動遊戲機（安全）條例
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　　【晴報專訊】旺角信和中心兩間「夾公仔機」店，早前被控無牌經營，案件經審訊後，裁判官裁定店舖毋須領牌，變相毋須受當時的防疫令規限而停業。律政司昨提出上訴，指「夾公仔機」屬娛樂及惹人聚集，基於公眾利益安全須領牌。案件8月24日判決。

 

 

　　律政司以案件呈述形式提出上訴，肇事兩店位於旺角信和中心，每店設18及14部夾公仔機。食環署人員於2020年1月巡查時，發現兩店未依《公眾娛樂場所條例》領牌，遂作檢控，經審訊後經營公司被裁定無罪。原審裁判官認為「夾公仔機」性質猶如販賣，不認為屬娛樂裝置，故裁定毋須領牌。

 

指惹來人群聚集 涉公眾利益

 

　　律政司一方昨指，據《機動遊戲機（安全）條例》，「夾公仔機」屬為遊樂而設的機械裝置，玩家會感到歡愉，亦有旁觀者參與，故會惹來人群聚集，基於公眾利益，須領取有關牌照。

 

　　答辯人Claw Boss Limited一方指，涉案經營者只提供場地，「夾公仔機」由「台主」擁有，店主沒法控制人流，律政司應向立法會提出立法如何規管。法官聽取雙方陳詞後，押後頒下書面判決。

 

轉載自: 晴報

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