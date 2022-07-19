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19/07/2022

面頰泛紅？眼睛刺痛？玫瑰痤瘡分4大類！醫生：長戴口罩、常飲酒或令病情惡化

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　　玫瑰痤瘡是常見慢性炎症疾病之一，本地的發病率為7.9%，女性的發病率一般較男性高1.51個百分點，達5.41%。皮膚科醫生指，玫瑰痤瘡可分4類，而長期戴口罩、酒精攝取量過多及毛囊蠕型蟎蟲，均與玫瑰痤瘡關係密切，甚至會令病情惡化。

 

　　惟很多人把玫瑰痤瘡誤當暗瘡，要治療此病需先分清症狀、從生活習慣入手，遠離高風險因素和按醫生指示外塗藥膏。

 

陳湧醫生（左）建議玫瑰痤瘡患者，避免用油性和含酒精等刺激成分的護膚品。右為患者Emily。

 

　　皮膚科專科醫生陳湧解釋，玫瑰痤瘡可分4類，泛紅血管型患者的面頰會突然泛紅，症狀會持續，可見皮膚的血管擴張；丘疹膿皰型患者則除面頰長期泛紅，還會有發炎丘疹及膿皰。而酒渣鼻患者的鼻子皮膚會增厚、不規則纖維化及變大；眼睛型患者會感到眼睛有異物、刺痛、灼熱感，並會有泛淚、充血等現象。惟很多患者把玫瑰痤瘡誤當暗瘡，陳強調必須分清症狀以免延誤治療。

 

 

易誤當暗瘡 延誤治療

 

　　陳說，玫瑰痤瘡發病成因未明，但已知家族病史、免疫系統對細菌過度反應、幽門螺旋桿菌、蠕型蟎蟲和蛋白質「抗菌肽」，均可令玫瑰痤瘡患者的皮膚發紅腫脹。

 

　　疫情持續逾2年，市民長時間佩戴口罩，亦成為誘發玫瑰痤瘡的因素之一。陳引述外國研究指，36名有丘疹和血管擴張的玫瑰痤瘡患者，隔離期間每天至少戴口罩8小時，對比隔離前後1個月的皮膚狀況，玫瑰痤瘡有惡化趨勢，尤以口罩覆蓋部位特別明顯；左右面頰、嘴和鼻及下巴的整體痤瘡評分量表評分倍增。另外，酒精亦是誘發玫瑰痤瘡高危因素之一，陳續說，臨床上亦見到有患者因飲酒，使皮膚狀況不穩定，甚至加劇玫瑰痤瘡的問題。

 

　　Emily在15歲時面頰經常泛紅，初時以為是敏感肌所致，皮膚開始「起粒粒」求診後，才發現患玫瑰痤瘡。經使用外用藥膏、天然護膚品及定時深層清潔後，病情漸趨穩定。惟疫下長時間戴口罩和飲食習慣鬆懈，令面部毛孔擴張及泛紅情況惡化，病情更擴散至面頰兩側。

 

發病或涉毛囊蠕型蟎蟲

 

　　醫學界近年發現，寄居於人類皮膚的毛囊蠕型蟎蟲與玫瑰痤瘡關係密切。陳解釋，毛囊蠕型蟎蟲喜歡生活在皮脂量較多的地方，故常出現於面頰、鼻及額頭的毛囊。目前不能證實這種蟎蟲會引起玫瑰痤瘡，但玫瑰痤瘡患者皮膚出現毛囊蠕型蟎蟲機會高達7成，密度更較常人高8倍；蟎亦常現於有眼皮炎的玫瑰痤瘡患者眼睫毛樣本，估計毛囊蠕型蟎蟲對研究玫瑰痤瘡發病機理有重要作用。

 

　　治療方面，陳稱除了遠離誘發玫瑰痤瘡的常見因素，患者可按醫生指示外塗適合的藥膏及乳霜等，令血管收縮、減少泛紅及抑制毛囊蠕型蟎蟲生長。另建議患者使用防曬霜、減少化妝，同時避免用油性和含酒精等刺激成分的護膚品。

 

 

轉載自: 晴報

 

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