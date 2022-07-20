【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

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今期送俾大家嘅係KFC $20電子現金禮券，只要嚟我哋呢度玩遊戲，填表格，跟住就有機會贏走禮券~大家一齊迎戰熱辣辣嘅夏日！

不過禮券數量有限，先到先得呀~大家記得把握機會參加喇！

遊戲方法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

2. 答問題並填妥個人資料 https://bit.ly/3oiiZqY

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年8月19日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，即送KFC $20現金禮券乙張。獎品將以先到先得形式送出，送完即止。參加者不得異議。早前已獲得(1) etnet精美筆記本及2021年年曆卡，或 (2) AQ多功能健康科技水體驗裝 (7ml) 及$50 AQ現金券，或(3) Pacific Coffee 電子禮券，或(4) 麥當勞現金券，或(5) KAT LAI DK Aromatherapy抗疫香薰囗罩貼，或(6) etnet筆記本及2022年年曆卡，或(7) 7-11 $20現金券 ，或(8)《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名 的得獎者不可重覆參加是次活動。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。