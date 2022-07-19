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19/07/2022

疫下參與倫敦馬拉松！分享海外馬拉松留意事項：除了訂機票、檢疫酒店，仲要有一個心理準備

#運動 #馬拉松 #機票 #倫敦馬拉松 #海外馬拉松 #檢疫酒店 #滯留
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　　筆者於三個月前曾於本欄提出自己的主觀願望，希望由下半年開始，香港的入口檢疫能夠逐步放寬，市民回港後的七天檢疫，可以在家中進行，甚至取消檢疫，讓香港跑手方便出外參加比賽，到時筆者也會參加柏林、倫敦及芝加哥馬拉松比賽，但以目前情況而言，這個主觀願望不會在短期內出現。

 

　　由於上星期有報導指出，美國、德國及法國，每天確診人數平均超過70萬，因此筆者決定減少停留在歐美的日子，只參加2020年延後至今年十月的2022年倫敦馬拉松比賽，因為筆者的第二次完成世界六大馬拉松計劃，已經於2019年完成了柏林，芝加哥及紐約。

 

（unsplash）

 

　　筆者曾經兩次出席倫敦馬拉松比賽，有些經驗可以和大家分享，2018年4月，筆者跑完波士頓馬拉松後轉飛倫敦，準備參加6天後的倫敦馬拉松，入住一間市區邊緣的酒店，當晚約了一位跑友一起晚飯，他會來酒店門口會合，一起出外晚餐。

 

　　我們在酒店外被一位外籍人士截停，問有關如何前往地鐵站，而剛巧跑友是乘搭地鐵過來， 跑友不單英文好，心地更好，一一回答他的問題，搭完地鐵問題，他又問其他問題，總之好像是要纏住我們，絮絮不休。

 

　　這時有另外兩名外籍人士行過來，掦一掦手中證件便收回袋中，自稱是警察，要搜查我們三人。

 

　　他們先搜查那位問路的外籍人士  ，問了幾句之後叫他先走，然後問我們要證件，我們說放在酒店房間內，他們繼續查問，又要搜身及叫我們取出銀包給他們檢查，當時好擔心他們是假警察，志在打劫。筆者有想過要求再看他們的證件，但又怕激怒他們，被帶回警署，阻礙我們參加比賽，當時真有進退兩難的感覺。幸好他們最後卻是叮囑我們，沒必要就不要四圍走，食完飯早點回酒店休息，然後讓我們離去。

 

　　後來我和朋友商討後覺得，他兩位應該是真警察，那位纏著我們的是壞人，這兩位警察是幫我們解圍，我們只是虛驚一場，都算好彩了。所以，在倫敦入住酒店不要太偏僻，盡量不要單獨外出，尤其是晚間。最近也聽到朋友說倫敦治安差，她女兒的同學在倫敦讀書，於街邊用手機時，被人搶走手機。

 

　　另一方面，最近歐美每天確診者數以十萬計，他們確診後可以如常生活，行街睇戲，難免到時有確診者圍繞我們身邊。有朋友之前在歐洲滯留了三個星期，原因是他準備回港前的檢測呈陽性，未能登機回港。

 

　　到康復後，能夠訂到機票，卻訂不到香港檢疫酒店，要停留在歐洲，每日不斷尋找酒店，最後找到酒店配合航班，才能回港，期間合共延長超過三個星期才能返港。所以，停留倫敦期間，最緊要好好保護自己，盡量避開人群，要長期戴口罩，不要因為身邊大部份人不戴，自己也不好意思戴。

 

　　我們要有危機感，自己知自己事，守住不被感染，才能登機回港。當然也要居安思危，若真的發生此事，要有心理準備，也要有足夠使費在倫敦食住21天或更長時間。

 

　　香港特區自七月一日新班子上場後至今，筆者初步是有「新人事、新作風」之感，希望新班子能夠靈活變通，控制疫情之餘，也能令經濟活動逐步恢復，帶領香港走出困境吧！

 

 

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