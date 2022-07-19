  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
中醫話
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

19/07/2022

夏天去濕邪大法推薦：刮痧！行氣活血、舒筋活絡仲可排毒養顏減肥？4類人不宜

#中醫 #保健 #行氣活血 #去濕 #排毒 #夏天養生 #舒筋活絡 #濕熱 #濕邪 #養顏 #降火 #刮痧 #減肥 #紓緩疼痛 #都市病 #祛濕 #肥胖 #去水腫 #肩膊痛 #痛症療法
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 蔡君瑤

　　香港氣溫持續高企，加上陣雨連連，刺熱的陽光再照射地面，蒸發水氣，大家幾乎每都都像焗桑拿，而這些「濕」氣、「熱」氣容易入侵人體腠理毛孔。適逢長夏主時之邪為濕邪，濕邪困脾，使人體內濕氣積聚，繼而出現疲倦乏力、四肢沉重、頭昏腦脹、腹脹口臭、大便黏、多頭油面油等等。當身體長期處於勞累沉重狀態，除了運動，很多人傾向選擇針灸、拔罐、推拿等中醫保健養生形式放鬆身體。其實，刮痧可能更適合夏天排毒！今期有註冊中醫賴寶運醫師爲大家示範正確刮痧方法及注意事項。

 

袪濕排毒簡便見效快

 

　　賴醫師指出，刮痧是非常方便、安全，且見效快的袪濕排毒保健療法。刮痧工具方面，一般選用邊緣光滑的瓷器片，現代則以樹脂、矽膠等現代材料所製成的刮痧工具。先蘸油（精油、薑油、艾油等皆可）均勻在皮膚表面塗開，在確定的體表部位，輕輕向下順刮或從內向外反覆刮動，刮時要沿同一方向刮，腕力要均勻，刮至出現紫紅色斑點或斑塊為度。刮痧一般約20分鐘左右，以各人能耐受度爲佳。

 

影片由受訪者提供

 

治療作用廣兼養顏

 

　　賴醫師表示，長夏最重要的是排濕毒，刮痧確實有很多好處，有助行氣活血排毒驅邪、祛風降火、祛濕去熱、舒筋活絡、消除疼痛，在各個疾病領域都有相應的治療作用。面部刮痧更有養顏美容的功效。

 

  • 緩解疼痛

 

　　頸椎病、肩周炎、落枕、頭痛、腰酸背痛等，可以透過刮痧緩解疼痛。原理在刮痧可以刺激局部血液循環，行氣活血、舒筋活絡、讓疼痛明顯的減輕；對莫名的周身痠痛更是有效。

 

  • 排毒減肥

 

　　刮痧能使加快血液循環，提高新陳代謝率，讓毒素自然排出體外。手腳冰凍，平時代謝緩慢的人士，或者想要減肥都可以選擇刮痧。

 

刮痧要注意甚麼？

 

　　賴醫師提醒，刮痧時應避風和注意保暖。因刮痧時汗孔開泄，如遇風寒，可通過開泄的毛孔直接人裏，引發新感。治療刮痧後，宜飲杯熱水，加速代謝產物的排出。刮痧後，等到皮膚毛孔閉合恢復原狀後，一般約3小時左右方可洗澡。刮痧同時保持情緒平靜，忌食生冷、油膩之品。

 

不宜刮痧人士

 

有嚴重心腦血管疾病、肝腎功能不全者

孕婦

皮膚有創口者

凝血功能障礙者

 

註冊中醫賴寶運

香港註冊中醫師賴寶運，香港浸會大學中醫學學士、澳洲皇家墨爾本理工大學健康科學（中醫）學士，為跌打骨傷專科醫師。成長於中醫世家，賴醫師並師承跌打骨傷中醫師陳炳照近十年，臨床經驗豐富，博古通今，擅長內科、針灸及推拿等多種傳統中醫術。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多中醫話文章

你可能感興趣

#中醫 #保健 #行氣活血 #去濕 #排毒 #夏天養生 #舒筋活絡 #濕熱 #濕邪 #養顏 #降火 #刮痧 #減肥 #紓緩疼痛 #都市病 #祛濕 #肥胖 #去水腫 #肩膊痛 #痛症療法

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk