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20/07/2022

DSE誕8狀元 4人膺超級狀元 逾4成考生達大學門檻

#DSE #放榜 #狀元 #海外升學
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　　【晴報專訊】中學文憑試（DSE）今日放榜，約4.8萬名考生今早將收到成績。考評局指，今年誕生8名「狀元」，其中4人更考獲8科5**成「超級狀元」，整體有逾4成日校考生考獲「33222」的入大學最低門檻，即約1.3人爭一個聯招學位。

 

今年平均約1.3人爭一個八大學位，與去年相若。（資料圖片）

 

　　局方指，今年是否更易入大學要視乎選科；專家則估計，最佳5科考獲20分足以穩入8大。

 

　　考評局昨公布，有17,269名日校生考獲「33222」的大學最低門檻，比去年少0.3個百分點，核心科成績亦有輕微倒退，中文及英文科考獲3級或以上的人數分別微跌0.1和1個百分點，達59.7%和53.2%，數學和通識達標率則微升，達81.8%和89.4%。

 

　　而今年有8人考獲7科5**成「狀元」，當中2男2女更在數學延伸部分再奪5**膺「超級狀元」，考獲6科5**和5科5**的「榜眼」和「探花」則分別有13人和38人。另有18名有特殊學習需要考生分別考獲2科至5科5**的佳績。

 

學友社：20分穩入 17分仍有機會

 

　　今年DSE在第5波疫情陰霾下舉行，大部分考生的高中生涯都受疫情打亂，但考評局公開考試總監麥勁生指，兩屆差距僅約1個百分點之內，認為是正常情況，考評局會留意情況及檢討試卷。

 

考評局秘書長魏向東選了「機」字贈考生，鼓勵他們捉緊機會。

 

　　以1.3萬個聯招資助學士學額計，今年約1.3人爭一個8大資助學位，比例與去年相若。對考生人數不斷減少，入大學競爭看似不如以往激烈，考評局秘書長魏向東強調，各大學及各科收生情況不同，部分受歡迎科目競爭仍大，難一概而論。學友社學生輔導顧問吳寶城表示，參考考評局數字，相信穩入8大的門檻維持在20分，但重申17分或以上仍有機會，特別是嶺大與教大等院校，以至是工程或理科等科目，同學可把握時間更改聯招選擇；若表現不如預期，則可考慮自資課程，但建議「真係會讀先報，否則過幾日成手offer都係煩惱」。

 

內地港人子弟學校做試場 最快2024始成事

 

　　教育局局長蔡若蓮勉勵考生指，今年各院校合共提供約6.2萬個不同課程學額，足夠讓考生按個人能力和興趣，選擇合適升學路徑，只要規劃好發展藍圖，定能「條條大路通羅馬」。

 

　　另考評局早前修訂考試規則，容許內地合資格的港人子弟學校舉行DSE考試，局方昨透露已接到有灣區及更遠地區學校的查詢，惟魏強調，有關學校的資格要由內地及教育局確認，相關安排仍在商討，最快要到2024年才成事，甚至不一定會成事。

 

 

下一頁：44人竹篙灣考試 5人不適無法應考

 

轉載自: 晴報

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