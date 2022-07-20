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20/07/2022

中美終沒了

#中東 #沙地阿拉伯 #美國 #OPEC+ #油價
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　　文題這個「中美」不是中國和美國，而是中東和美國關係終沒了。這對國際地緣政治和世界油價有重大意義。

 

（iStock）

　

　　拜登日前中東一行，目的是：


　　（1）要指摘沙特殺害了個美籍沙裔的記者；

 

 　（2）要求沙特多產油；

 

　　（3）修補中東／美國關係。

 

　　結果？

 

　　拜登一行剛踏上空軍一號離開沙特，沙特外長特意叫了霍士電視台記者Alex Hogan回來作第二次訪問，叫得你回來，就是有特別料益你，沙特外長講了甚麼？見圖。

 

 

　　原文照錄，免有誤傳，簡單譯過來是：

 

　　（1）沙特可以從目前的日產1,020萬桶油，增至1,300萬桶油，盡嘞，再無得多嘞，這個增產得同OPEC+（即有俄羅斯份）去決定，明眼人都看出這是耍拜登。

 

　　（2）拜登有沒有指摘沙特政府殺了美籍沙裔記者Khashoggi？沙特外長話無聽過談此，但沙特就講美國聯同其他人殺了Shireen Abu Akleh這位女記者，亦指摘美國在伊拉克等地殺了不少回教徒。

 

沙特對美國明確Say No

 

　　在拜登與沙特人員見面後，沙特外長立出了個聲明。

 

　　「[you] cannot impose your values by force.……The Crown Prince was quite clear with President Biden, and we have our own values and those are not going to align 100% with US values ever because we are very, very proud of our own traditions, our own values, our own faith.」

 

　　大意是：沙特王儲清楚向拜登表明，我們（沙特）有我們的價值觀，不會與美國的價值觀100%脗合，但我們以我們的傳統、價值觀、信仰為榮。

 

　　一直以來，美國話乜，沙特就會做乜。但今時，沙特對美國明確Say No。

 

　　中東與美國的關係可以說是終沒了。

 

　　以前美國話俄羅斯會威脅到沙特，但自從俄羅斯加入了OPEC（石油組織），成為OPEC+後，沙特發現與俄羅斯合作可以穩定（其實是推高）油價，有益沙特和俄羅斯荷包。外交上是沒有永恒敵人，只有永恒利益，這個利益關係，使到沙特再不認為俄羅斯是威脅，反之在奧巴馬、特朗普和拜登的霸凌外交，益發使開始站起來的發展中國家敢起來Say No，沙特就是一個昔日唯美是從的國家向美國講，你有你價值觀，我有我價值觀，不要將你的一套推向我，這個宣言是極之重要的，可樂文化忍夠了。

 

　　OPEC與俄羅斯聯手，對世界油價有甚麼影響，不少投資者只憂慮未來數月美國衰退會減少石油需求，但看遠些就會有大不同看法。下文是國際能源署於6月30日發表的報告：

 

　　國際能源署指出，2023年全球石油需求將超過疫情前水準。

 

　　美國《The Wall Street Journal》報道，國際能源署（International Energy Agency, IEA）表示，經過與疫情相關的封鎖及俄、烏戰爭帶來之經濟衝擊後，預計2023年全球石油需求將超過疫情前水準。

 

　　總部位於巴黎的IEA近日在其備受關注的石油市場報告中指出，2023年原油需求將增加220萬桶／日，達到1.016億桶／日，此將是新冠疫情爆發以來，年度石油需求首次超過2019年需求水準。

 

　　IEA係首次提供2023年石油需求預測。雖然歐洲及北美等已開發國家對2022年需求反彈最大，但在該年的石油需求成長中，將有80%來自經濟合作與發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development, OECD）之外的經濟體。

 

　　由於新冠疫情升溫，中國政府採取封城措施，今年經濟成長遇到阻礙。2023年石油需求成長很大程度上將受到中國推動，預計2023年中國石油需求將增加93萬桶／日，此將使中國重新確立其全球石油需求成長首要地位。此外，國際旅行將恢復，2023年航空燃油需求將增加99萬桶／日。IEA表示，已開發國家預計將應對不斷惡化的經濟前景及高通貨膨脹。

 

　　美國《The Wall Street Journal》報道，IEA也預測石油供應成長將落後於需求成長，讓已緊縮的市場面臨每日50萬桶供應缺口，油價將急漲。預計美國石油生產廠商2023年將增加供應，而石油輸出國組織（Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC）的成員國被認為實現增產目標仍有難度。預計石油生產商將難以跟上石油需求反彈的快速步伐。IEA預計，2023年全球石油供應量將增加130萬桶／日，達到1.01億桶／日，因此仍將產生50萬桶／日的供應缺口。

 

　　歐洲及北美國家已投入數年時間使經濟向更環保的能源轉型，促使這些國家一直不願增加石油產量，以紓解俄國入侵烏克蘭後不斷發酵的供應危機。同時，OPEC+的主要產油國受技術問題和產能瓶頸影響，一直難以實現適度增加供應目標。據IEA指出，截至今年5月，OPEC+實際產量比目標產量減少280萬桶／日，預計OPEC+問題將持續到2023年。IEA並預測，2023年OPEC+產量將下降50萬桶／日，至5,110萬桶／日。同時，非OPEC+成員國的供應量預計增加180萬桶／日，達到5,000萬桶／日。

 

　　IEA將今年的石油需求預期維持不變，約9,940萬桶／日，而2019年新冠疫情爆發之前的需求量為1.004億桶／日。IEA並對2022年的石油供應預期提高60萬桶／日，至9,980萬桶／日。

 

　　普京於昨日（19日）出訪中東，有甚麼結果？等看。

 

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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