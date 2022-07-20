  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

20/07/2022

4濕疹學童1人受欺凌！父母態度影響子女看待濕疹？港大推免費課程教正面應對

#健康小tips #健康 #濕疹 #學童 #家長 #壓力 #情緒 #焦慮 #抑鬱 #欺凌 #濕疹管理親子課程 #香港大學 #親子課程
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　濕疹是常見的皮膚病，發作時痕癢難擋，近年受濕疹困擾的學童持續上升，惟患者常陷入「愈癢愈抓、愈抓愈癢」的惡性循環，嚴重影響生活，亦令家長壓力大增。有學者指，父母的態度很大程度影響子女如何看待濕疹，由港大推出的濕疹管理親子課程，正好助家長和兒童學習正面與濕疹共存。有家長參與課程後，壓力、抑鬱及焦慮程度亦有改善，學童也較以前開心。

 

　　港大社會工作及社會行政學系副教授陳凱欣指，濕疹發作時痕癢難擋，學童或會難以入睡及受情緒困擾等。而患者過分搔抓將使皮膚屏障受損，令皮膚變厚和深色，影響外觀和日常活動；刺激物和過敏原亦會更易穿透皮膚，引發過敏及發炎反應，最終加劇痕癢，形成惡性循環。

 

4名患童 1人受欺凌

 

　　陳舉例，曾有患濕疹學童因皮膚增生被取笑患傳染病，每4名濕疹兒童及少年中，便有1名因此被欺凌，可見濕疹會令學童自尊受損及社交疏離，常感到孤立。

 

　　除了學童外，照顧者亦面臨很大挑戰。陳稱，不少家長都想濕疹「斷尾」和有用偏方治療的迷思、對子女患病感內疚等。惟她強調，父母作為家庭的靈魂，他們的態度很大程度會影響子女如何看待濕疹。

 

　　港大自2017年起，每年推出為期6周，每周3小時的「童心同行」濕疹管理親子課程，教導家長做呼吸練習和穴位按摩，以梳理壓力和重新釐定濕疹等，亦會教學童與濕疹共存，遇到嘲笑如何回應及平靜情緒等。至今共有219對6至12歲、患中度至嚴重濕疹的兒童及其家長參與。

 

 

家長減焦慮 學童變開心

 

　　該學系研究發現，課程成功減低家長對病情的執著、緊張和迷惘，壓力、抑鬱及焦慮程度亦改善，整體生命力升。港大社會工作及社會行政學系講師馮一雷亦稱，只要學懂正面面對病情和家長態度積極，即使濕疹情況變差，學童也會較以前開心。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #濕疹 #學童 #家長 #壓力 #情緒 #焦慮 #抑鬱 #欺凌 #濕疹管理親子課程 #香港大學 #親子課程

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk