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20/07/2022

銀彈策略不再？香港人才空巢化！人力資源專家：可趁歐美「大辭職潮」吸人才！

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　　當全球都在搶奪人才，香港企業更要面對移民潮、人才外流的問題，招聘困難度大幅增加，早前甚至有評論指香港已呈「人才空巢化」，令各界感憂慮。

 

　　有人力資源（HR）專家就強調：「情況並非一面倒」，只要香港企業的人才管理政策因時制宜，不再只靠「銀彈策略」吸引本地人才。而是放眼國際，趁歐美地區的「大辭職潮」以不同的福利吸納各地員工，或能解決現有的人手短缺問題。

 

　　經歷超過兩年半的疫情，世界正重拾正軌，各行各業逐步復甦。惟目前香港企業仍面對人才短缺的重大挑戰，如何滿足員工需求從而留才，仍是企業和人力資源領袖的當務之急。

 

瀚納仕香港特別行政區執行總監Sue Wei表示，香港企業應放眼國際，不能只以傳統做法，只靠「銀彈策略」吸引本地人才。（陳靜儀攝）

 

　　人力資源管理諮詢公司瀚納仕（Hays）香港特別行政區執行總監Sue Wei接受本報專訪時也提到，香港近年除了遇上移民潮，不少外地人才都因疫情管制措施影響，尋求回故鄉發展的機會；也有外地人才離開香港，轉投到其他地區如新加坡或杜拜工作。

 

低稅收商業法規 港仍具吸引力

 

　　不過Sue Wei強調，目前香港的情況非想像中如此負面，「情況並非一面倒，因本港長遠的競爭優勢和吸引力仍然存在，例如低稅收及商業法規等，對於人才來說仍有吸引力。雖然歐美人才流入的數量減少，但仍有內地及東南亞地區的人才願意來港工作。」但她又指，全球各地對人才的競爭現時變得更為激烈，香港企業不能鬆懈，必須加緊腳步，設法吸引及留住人才。

 

香港近年除了遇上移民潮，不少外地人才都因疫情管制措施影響，尋求回到故鄉發展的機會；也有外地人才離開香港，轉投到其他地區如新加坡或杜拜工作。（資料圖片）

 

　　Sue Wei直言，過往香港企業要爭奪人才，或會採用「銀彈策略」。不過在後疫情時期，或難達到打工仔的期望，「薪酬對於打工仔來說，仍是相當重要。但畢竟目前全球經濟依然處於復甦的階段，企業的預算或難以配合員工對薪酬升幅的期望，所以單靠銀彈策略並非最合適的方法。」她引述該企的《2022亞洲地區薪酬指南》報告指，超過四分之一的打工仔期望加薪可超過10%，惟大部分僱主都表示，只願意向員工加薪大約3%至6%，「雖然面對激烈的人才爭奪戰，企業與員工對於薪酬升幅，目前仍存有極大落差。」

 

　　面對銀彈策略失效，Sue Wei建議香港企業應調整人才招聘策略，不應再如傳統般死板，只尋求在本地工作的員工，可多考慮招聘在外地工作的人才，以遙距模式工作，「這也可讓想移民的員工，多一項選擇。」她解釋，疫情令全球工作模式改變，大眾都已習慣「Work from home」或「Work from Anywhere」，遙距工作其實已不成問題。

 

打工仔倦怠 企業提供新鮮感

 

　　她另提到，歐美地區爆發「大辭職潮」，主要是因疫情改變了員工的思維，許多打工仔對原有的工作倦怠感增加，總渴求尋找新出路，「香港企業正可藉此為外地員工提供新鮮感。」惟她也提醒企業，在招聘外地員工在外地工作時，也應留意不同國家的法規，有需要也應尋求法律人士求助，確保員工權利的同時，對其企業也有一定保障。

 

 

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