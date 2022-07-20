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20/07/2022

夏天就是要食冰！精選4大特色刨冰店：人氣日式抹茶焙茶冰／泰國過江龍芒果糯米飯刨冰／韓風櫻花梅酒雪花冰！打卡靚、透心涼！

#刨冰 #打卡 #夏天 #消暑 #綿綿冰 #Food Map #日式刨冰 #雪花冰 #Foodie #芒果糯米飯 #中環 #周末好去處 #After You #泰式奶茶 #牛奶冰 #甜品 #香港刨冰店 #焙茶 #Shari Shari Kakigori House氷屋 #韓式刨冰 #泰式刨冰 #銅鑼灣 #甜姨姨 #Life Dessert
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Text: Christy Yiu

　　夏日熱辣辣，除了吃西瓜消暑解渴，來一份透心涼的刨冰也不錯！近年甜品店、café在香港愈開愈多，想吃刨冰，除了有日式刨冰、綿綿冰、牛奶冰等選擇，口味亦是多不勝數，令人選擇困難症發作！編輯部為大家精選城中4大特色刨冰店，要打卡？夠大份？多口味？即睇以下選擇！

 

1.    Shari Shari Kakigori House氷屋：正宗日式味道！必試焙茶黃豆粉忌廉刨冰

 

　　說到刨冰，編輯第一時間想起Shari Shari Kakigori House氷屋！位於中環和銅鑼灣的Shari Shari Kakigori House氷屋開業自2015年，由日本店主武慎吾主理，主打正宗日式刨冰！店內冰塊採內來自日本的純淨水製成，配上自家製的糖漿以及時令水果，刨冰質感綿密，「鄉下」的味道返晒嚟！

 

位於中環的Shari Shari Kakigori House氷屋

（圖片來源：Shari Shari Kakigori House氷屋／Facebook）

抹茶忌廉焦糖刨冰 $95

（圖片來源：Shari Shari Kakigori House氷屋／Instagram）

 

　　現時氷屋一共提供12款不同特色刨冰，有抹茶忌廉焦糖、伯爵朱古力、芒果椰子等，亦有不同配料讓大家mix and match。不過編輯最推介焙茶黃豆粉忌廉味！焙茶味道香濃，配以黃豆粉忌廉，不太苦也不太甜，味度恰到好處；刨冰加上了日式蕨餅作toppings，口感層次十分有驚喜。提提大家，氷屋不時推出期間季節性限定口味，想知最新口味，就要先到氷屋的IG看看啦！

 

焙茶黃豆粉忌廉刨冰 $95

（圖片來源：Shari Shari Kakigori House氷屋／Facebook）

季節限定 日本甘酒刨冰 $95

（圖片來源：Shari Shari Kakigori House氷屋／Facebook）

伯爵奶茶刨冰 $95

（圖片來源：Shari Shari Kakigori House氷屋／Facebook）

 

Shari Shari Kakigori House氷屋

地址：中環蘇豪士丹頓街47號

電話：26612347

 

地址：銅鑼灣加路連山道13號

電話：25291223

查詢：Instagram

 

下一頁：泰國過江龍色芒果糯米飯刨冰！

 

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