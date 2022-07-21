疫情堅定志向 8狀元6人留港讀醫 協恩女生盼投身公院

【晴報專訊】今年8名文憑試（DSE）新科狀元昨亮相，當中6人均表示將留港讀醫，更不約而同坦言與疫下感悟有關。協恩中學「17星」狀元周愷彤指，見證公立醫療系統人手不足，望憑自己「讀書叻」貢獻社會。培正超級狀元焦采溢則稱，起初因解剖青蛙感覺創造的奇妙，萌從醫念頭，經疫情洗禮亦望回饋香港。迦密中學曾志鵬則以第一身感受到病毒「威力」，幸中招亦無阻掄元。

今年8名狀元分別來自8間學校，當中4人在數學延伸部分摘第8科5**，成為「超級狀元」，而協恩中學周愷彤更在化學科奪5*，與2018年奪18星的「終極狀元」黃子衡只爭一顆星。她與另5人均希望留港讀醫。

周愷彤對考獲佳績喜出望外，她透露一直想讀醫，疫下慘況讓她有更深體會，「見到醫療系統承受巨大壓力，醫護人手短缺，我想貢獻社會」，打算升讀中大醫科並投身公院，「很多基層使用公院，我想在熟悉的地方、用熟悉的語言去服務香港。」

剖青蛙感創造奇妙 培正狀元萌志向

在基督教家庭長大的培正中學超級狀元焦采溢則稱，想行醫本無特別原因，但在生物課解剖青蛙，感到「裏面啲心肺好靚」，驚嘆「呢個創造好奇妙」，到疫下有感醫護人手不足，從醫意願漸見清晰和強烈，「希望幫助我長大嘅城市」。她笑言「唔係有把聲同我講（要成為醫生），但我真係好喜歡，諗返可能就係神的指示」。

伊利沙伯中學超級狀元謝承臻則打趣道，想成為醫生其非個人或親友經歷，「慶幸我童年健康快樂」，但疫下見到有病人得不到治療，望用自己能力貢獻社會。

喇沙狀元張殷碩則稱，享受實踐責任助人，醫生能與病人相處的職業特質觸動他，加上見盡長者與弱勢社群受折磨，行醫決心更大。

英皇的甘仲軒亦說，醫生職業有意義，疫情反映其重要性，對能在他人最脆弱時給予幫助很有滿足感。皇仁麥顥邦透露，自己雖無染疫但曾被隔離，而香港醫療人手長期不足，期望出一分力。

迦密中學狀元曾染疫 疲倦影響備戰

唯一留港升學而非選擇讀醫的迦密中學超級狀元曾志鵬，則親歷疫情影響，他透露自己在今年2月第5波步入高峰時染疫，期間疲倦致無法集中，癒後亦要花一周重拾課本，一度只能每日溫習2小時，雖終能回復狀態，但考數學M2時仍受試場環境影響而未能完卷，對成為母校首位狀元感難以置信。熱愛數學的他，指計數有成就感，擬升讀中大計量金融學及風險管理科學。

至於打算到海外升學的女拔狀元冼家朗，指自己對人文科較有興趣，將到英國劍橋大學修讀人類社會和政治學，望從見識世界和探索不同行業發展，未來或到非政府組織或政府機構工作，但因家人朋友都在港，未打算移民。

疫下網上圍爐溫書 同窗齊奮鬥添動力

今屆DSE考生幾乎整個高中都要上網課，但各人均提到自己在家亦非「孤軍作戰」。17星狀元周愷彤指，疫下讀書要自律和定下學習計劃，但不能只靠自己，因與朋友一同奮鬥更有動力。

曾志鵬亦稱，無朋友在身邊缺共同奮鬥感，惟有每日與同學一起「視像操卷」8小時。甘仲軒指，朋輩經歷同樣事情，互相支持十分重要，平日會與同學到圖書館或開Zoom傾題目。焦采溢稱，Study Leave難免感苦悶，遂與同學約定逢周日「傾下偈」，互相關心和支持。

一心行醫服務香港的張殷碩則先「服務」同學，他稱去年起整理筆記期間，有同學鼓勵他「出書」，結果他寫了一本400頁有關化學的書籍，更特意儲錢印刷送予同班同學。