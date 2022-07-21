新症3805宗確診 亞系變種或密接 今起可居家隔離

【晴報專訊】衞生防護中心昨指，因應對Omicron變種亞系BA.2.12.1、BA.4及5病例的分析後，發現其嚴重程度與主流BA.2.2無大差別，故即日起容許全部確診者可居家檢疫和隔離。

仁濟醫院林百欣中學有5學生確診，其中2人來自同一家庭。

昨多3,805宗確診，中心仍憂疫情持續向上，對醫療設施構成壓力。

感染亞系變種的患者及密切接觸者，早前一律要入指定設施隔離和檢疫。惟傳染病處主任張竹君指，分析截至本周一（18日）的1,093宗BA.2.12.1、及372宗BA.4或5病例後，發現其嚴重性與主流BA.2.2無太大差別，僅本地個案較多人有病徵，多是發燒或喉痛，故即日起，在居家環境許可下，相關人士可留家隔離或檢疫。另昨多31宗本地懷疑BA.4或5個案，多56宗疑BA.2.12.1病例。

張竹君指，患者待核酸覆檢後才送往隔離設施「非特別有效」。

確診須戴電子手環

對有關調整是否避免隔離營「迫爆」，張解釋，大部分人經快測呈報，待核酸覆檢才知是否染亞系，即相隔2、3日才送往指定隔離設施「非特別有效」，加上現時留家者要戴電子手環，可望更有效及精準控疫；惟已入隔離營者則要逗留至期滿才可離開。醫管局透露，全港有4,400人和600人分別在竹篙灣及酒店隔離。

昨多3,805宗確診，180宗屬輸入。1,207人在公院留醫，北區醫院內科男病房多1名73歲男病人染疫，群組增至12人；九龍醫院康復科病房有3名男病人及1名病人服務助理中招。

299校呈報364陽性

對單日確診未如預測上升至6,000宗水平，張指，難言悲觀或樂觀，強調個案仍持續升，擔心對醫療設施構成負擔。另昨有299間學校呈報364宗陽性，當中2校有2班共8名學生確診要停課1周。4間安老院及2間殘疾院舍共9人確診。而昨增1名67歲男患者死亡，懲教署指他前晚在荔枝角收押所用上衣上吊自殺，送院搶救後不治，交死因庭跟進。