香港與南沙方案及其機遇

近日，國務院印發《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（以下簡稱《南沙方案》），支持南沙打造成為立足灣區、協同港澳、面向世界的平台。這是繼去年出台橫琴、前海兩個合作區方案後，國務院對大灣區建設作出又一重大部署。《南沙方案》的實施範圍是南沙區全域，總面積共約803平方公里，約佔廣州全市面積11%。

廣州南沙區位於廣州最南部，為廣州「唯一濱海區」，也是廣州與深圳、中山唯一接壤的區份。它是珠江口虎門水道的西岸，北接番禺。霍英東是開發南沙的最大私人投資者，於1986年起開發南沙，並成立「霍英東基金會」，注資興建南沙客運港。南沙新區的名勝古蹟有南沙天后宮、下橫檔島鴉片戰爭遺蹟、黃閣麥氏大宗祠、龍穴島三聖宮、龍穴島張保仔洞、洪聖古廟、小虎海蝕遺蹟等。

由於南沙地處珠江口中心，交通便利，發展空間廣闊。早在10年前，南沙獲批建設國家級新區﹔3年前《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布，明確賦予南沙共建粵港澳合作發展平台。在各方努力下，這10年來，南沙主要經濟指標常年保持兩位數增長，累計引進世界500強企業投資項目達223個。廣州港去年貨物吞吐量、集裝箱吞吐量分別居全球第4、5位，有大量港澳青年到南沙創業就業。

《南沙方案》提出通過以下5個重點發展方向：1，加快建設科技創新產業合作基地；2，創建青年創業就業合作平台；3，共建高水平對外開放門戶；4，打造規則銜接機制對接高地和5，建立高質量城市發展標桿。從《南沙方案》可見，南沙會為香港貿易、創新科技以及初創企業發展帶來支持。

《南沙方案》也為南沙發展設立階段性目標。到2025年，區內創新和產業轉化體系、市場化、法治化和國際化營商環境，以及綠色智慧節能低碳的園區營運模式初步建成，並通過優化教育和醫療等公共資源，成為港澳青年的新家園。到2035年，南沙目標建成成熟的區域創新和產業轉化體系，以及國際一流的營商環境，使南沙能在粵港澳大灣區參與國際合作競爭，發揮引領作用。

由於南沙具有科研發展的優勢，《南沙方案》指出，南沙將強化粵港澳科技聯合創新，培育發展高新技術產業。為了推動粵港澳科技聯合創新，《南沙方案》提出多項深化粵港澳合作的政策，包括積極轉化香港電子工程、計算機科學、海洋科學、人工智能和智慧城市等領域創新的成果。

圖為南沙人工智能圖書館，機械人自助書籍分揀。(CNS)

值得留意的是，汽車製造業和電氣機械以及器材製造業是南沙最重要的產業，據知南沙將加快建設智能網聯汽車產業園和推進智能純電動汽車研發和產業化，推進專業化機器人創新中心建設，以及建設國際光纜登陸站。

至於令港人擔心的交通問題，從香港西九龍站前往南沙慶盛高鐵站，只需35分鐘。在一地兩檢安排下，在南沙也無須辦理海關、入境檢疫手續。慶盛站是廣深港高速鐵路的一座車站，位於廣州南沙區東涌鎮慶盛村。未來慶盛站將升級為慶盛樞紐，並於所在區域建立粵港深度合作園。對香港青年來說，南沙無疑充滿機遇，不可忽視。