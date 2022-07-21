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21/07/2022

美國幼童茹素營養不良喪命！究竟小朋友適合素食嗎？哪些營養素不可少？（附兒童素食建議餐單）

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　　美國一對素食夫婦因涉嫌只餵蔬果和母乳給年幼兒子，導致他死於營養不良，早前被判謀殺和誤殺罪成。有兒科醫生和營養師指，素食者較易缺乏蛋白質、鐵和鈣等礦物質、維他命B12和D等營養素，提醒家長要為茹素兒童提供不同種類食物，包括奶類和蛋類，甚至找營養師和醫生為幼童制定合適素食餐單。

 

註冊營養師葉俊言

 

　　註冊營養師葉俊言表示，素食者一般須注意蛋白質、鐵質和維他命12B的吸收，因肉類含蛋白質較多、深綠色蔬菜含有鐵質但不多，維他命B12更只會在肉或奶類中找到，「如果純素至連這些食物也不吃就要小心。」兒科專科醫生繆定逸補充，素食者也較少吃到含維他命D的食物，部分人可能會缺乏鋅。

 

　　早前有外媒報道，指一對夫婦只為1歲半兒子餵食蔬果和母乳，導致他死時體重僅有17磅，另外2名子女亦因只吃水果而導致營養不良。葉俊言指，若幼童只飲母乳，所攝取的蛋白質並不足夠；純蔬果飲食也會缺乏其他營養素；雖然水果的果糖可提供熱量，不同水果亦含有維他命C、油份和多種脂溶性維他命，但容易缺乏礦物質和蛋白質，或Omega-3或Omega-6等人體必需的脂肪酸。

 

純蔬果飲食易缺營養

 

兒科專科醫生繆定逸

 

　　繆定逸醫生強調，初生嬰兒首6個月可以只吃母乳或奶粉，但之後便要進食副食品提供營養。世衞曾表示，6至36個月大的幼兒應在母乳、穀類、豆類、奶製品、肉類、蛋類、多維他命A蔬果及其他蔬果當中，最少吃到5種，才能保證營養吸收；惟蛋白質、維生素和鐵質等仍較難吸收到，可能要進食較多分量食物才可補足，「例如一份肉已有足夠蛋白質供應，若只食蔬菜，便要吃超過一份才能達標。」

 

 

最好有蛋類和奶類

 

　　對於兒童是否適合素食，葉俊言認為，重點是能確保兒童從素食中吸收到足夠營養素，最好是將蛋類和奶類食物加入餐單；特別要確保他們能攝取足夠鈣質，以協助骨骼發展；如女童已開始有經期，更要加強吸收鐵質，只能從食物攝取、有助製造細胞和紅血球的維他命B12，亦同樣重要。

 

　　繆續說，年紀愈小開始素食，風險亦愈大，因兒童成長需要更多胺基酸，不能只靠吃豆類補充，「而且素食味道較清淡，小朋友未必喜歡吃」，故建議家長如想子女自小茹素，應找專科醫生和營養師為子女設計合適餐單。

 

 

轉載自: 晴報

 

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