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21/07/2022

中暑

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  • 石鏡泉、吳國雄

    石鏡泉、吳國雄

    石鏡泉
    資深投資者、傳媒人及專欄作家。

    吳國雄
    業餘作家，都市農夫，養蜂耕種草藥農。

    曾修讀中草藥養生及種植課程，業餘中草藥導賞員，自家研究中醫養生課題和文獻約15年。

    健康快車

　　近日市區日間氣溫高達33至35℃，而今年大暑在周六7月23日，天文台預測當日氣溫將達34℃，有機會自1972年以來成為最熱的大暑。大熱天時，無論在室内或室外，高溫下活動都有機會令人中暑。

 

中暑的原因

 

　　中暑是指人體在高溫、高濕環境下，由於水和電解質丟失過多、散熱功能衰竭引起的熱損傷性疾病。

 

　　一、環境因素：高溫>35℃、高濕>60%、通風不良。

 

　　當環境氣溫持續超過35℃以上時，人體內的熱量幾乎都要通過出汗蒸發。如果長時間在高溫、高濕、強熱輻射天氣的環境下工作或活動，可造成體內積存熱量逐漸增加，而出汗蒸發散熱卻愈來愈少，使體溫調節功能發生紊亂，導致人體體溫異常升高從而發生中暑。

 

　　二、自身因素

 

　　1、產熱增加：體力勞動、運動、發熱、甲亢等。

　　2、散熱障礙：穿不透氣的衣服、汗腺功能障礙。

　　3、熱適應能力下降：如營養不良、糖尿病、心血管疾病、久病臥床者、老年人、孕產婦。

 

中暑徵兆

 

　　中暑症狀可總結為：汗、喘、快、暈，是一個逐步加重的過程。

 

　　第一階段：汗、汗出如漿，體溫超過37℃；

　　第二階段：喘、氣喘吁吁，人體通過急促的喘氣來呼出熱量，體溫繼續上升，滿臉通紅；

　　第三階段：快、心跳加快，一分鐘能跳一百七八十下，此時就有心臟病發作的危險了；

　　第四階段：暈、這時候出汗都困難了，要出也是冷汗，渾身卻是滾燙，體溫高到40度以上，高溫影響了大腦，人就會感覺頭痛頭暈，甚至昏迷。

 

　　中暑到了這個階段，就是熱射病了。

 

圖片來源：中國紅十字會總會訓練中心

 

中暑的分類

 

　　根據臨床表現分為三級：先兆中暑、輕症中暑和重症中暑。如戶外活動時出現口渴、乏力、多汗、胸悶、心悸甚至煩躁不安或表情淡漠，便需要注意是否已經中暑。

 

 

一、先兆中暑

 

　　出現頭痛、頭暈、口渴、多汗、四肢無力發酸、注意力不集中等，體溫正常或略有升高；及時轉移到陰涼通風處，降溫，補充水和鹽份，短時間內即可恢復。

 

二、輕症中暑

 

　　體溫在38℃以上，伴有面色潮紅、大量出汗、皮膚灼熱，或出現四肢濕冷、面色蒼白、血壓下降、脈搏增快；同先兆中暑可於數小時內恢復。

 

三、重症中暑

 

　　重症中暑按其嚴重程度可細分為：熱痙攣、熱衰竭和熱射病。

 

　　1、熱痙攣

 

　　多見於健康青壯年人。在高溫環境下進行劇烈運動，大量出汗後出現短暫、間歇發作的肌肉痙攣性，對稱性和陣發性疼痛，無神志改變。必須迅速轉移到陰涼通風處平臥，補充鹽水或飲用電解質溶液。熱痙攣一般持續約3分鐘後緩解，常在活動停止後發生。

 

　　2、熱衰竭

 

　　多見於老年人、兒童和慢性疾病病人。在嚴重熱應激時，由於體液和血納丟失過多，補充不足所致。表現為疲乏、無力、眩暈、噁心、嘔吐、頭痛等。有時會出現呼吸增快、肌肉痙攣、多汗、體位性眩暈和暈厥。體溫輕度升高，無明顯中樞神經系統損害表現。檢查可見血細胞比容增高、高納血症和肝功能異常。必須迅速降溫，如血容量嚴重減少、電解質紊亂時需靜脈輸液。

 

　　3、熱射病

 

　　熱射病最為嚴重，是一種致命性急症，又稱中暑高熱，死亡率高達 40%-50%。熱射病是由於暴露在高溫高濕環境中導致機體核心溫度迅速升高，體溫超過40℃，伴有高熱、無汗、意識障礙（如驚厥、昏迷）等「三聯徵」。多器官系統損傷的嚴重，表徵皮膚乾燥、灼熱而無汗等。患者會同時出現嚴重神經系統症狀，如不同程度意識障礙、嗜睡、木僵甚至昏迷。

 

下一頁：中暑急救原則

 

 

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