  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
心理攻防戰
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

21/07/2022

現代教孩子好難！唔想一言堂？又怕他們闖禍？如何讓孩子學習生存之道？

#心理情緒 #教育 #教導孩子 #生存之道 #資料分類 #不同意見 #得罪人 #惹麻煩 #學習如何學習
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　兩對父母在談天，忽然有點感慨說：「現代教孩子真不容易，我不想一言堂，不想他們以為父母永遠是對，但又擔心他們胡亂說話，得罪了他人也不知惹來無謂的麻煩！」

 

　　大家都若有所思，無言以對。

 

　　翌日，四人之中有人忽然有所領悟，說：「我覺得可以教孩子搜尋資料，教他們如何把不同甚至相反的意見和資料分類。我記得我讀大學的教授曾經說過，愈搜尋就愈容易找到互相對立的觀點，就會有更大機會見到比較接近全面的真相。就算他們年紀小未能作多角度分析和作理性的判斷，也最低限度可以明白到每一件事都可以有很多不同的角度，不同的意見。」

 

《I Swim》劇照

 

　　有人問：「如果孩子看了聽了不同甚至是比較偏或小眾的觀點，他們在班房裏表達的話，可能有麻煩，可能會被朋輩排擠校方批評的啊？」

 

　　另一人又有領悟說：「哈哈，那麼我們同時要教孩子學citation了。教授不斷提醒我們在引述或轉述他人的觀點和資料時，要記錄引用出處 。如果孩子可以說：『某甲這樣說，某乙這樣說……』都不失為一個學習態度生存方式嘛！」

 

　　第四位又忽然頓悟說：「也許孩子們自有其生存之道，他們對著外傭姐姐會說帶口音的英語，對著祖父祖母會說廣東話，在學校卻又字正腔圓地說學校官方口音。如此一來，只要提醒他們在哪種場合說哪套合適的說話，和避免說另外一套沒有人明白的語言，我仍相信他們會掌握到的！」

 

　　噢，好一套「學習如何去學習」的精神啊！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多心理攻防戰文章

你可能感興趣

#心理情緒 #教育 #教導孩子 #生存之道 #資料分類 #不同意見 #得罪人 #惹麻煩 #學習如何學習

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk