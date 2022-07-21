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21/07/2022

傳Cartier改合約轉「私佣制」、底薪減至1.5萬！打工仔只能就範？決定去留前先問自己4個問題！

#減薪 #卡地亞 #打工仔 #CARTIER #僱傭合約 #勞工處 #辦公室貼士 #僱傭條例 #職場 #自願離職 #家庭經濟負擔
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　新冠疫情爆發至今，零售業大受影響，名店更是門堪羅雀。早前有傳人氣奢侈品牌卡地亞（Cartier）將要求員工簽新合約，內容涉及前線員工底薪由3萬減至1.5萬、佣金制度由「公佣制」改為「私佣制」，惹來員工不滿！

 

　　有傳媒向卡地亞（香港）查詢，獲卡地亞回覆表示，公司一直設有既定機制按市場情況及公司策略檢視員工的薪酬組合，以確保品牌的競爭力；並澄清固定底薪其實較之前增加，而且佣金不設上限，奉行多勞多得的原則。卡地亞指，相關更新將會在8月1日推行， 已按法例等要求給予充分時間（14天）讓員工仔細考慮是否接受。如果員工選擇離開，公司會依照香港勞工法例，再按個別同事的情況（例如年資）作出適當及合理的賠償，包括長期服務金、按比例給予的獎金及佣金。

 

（《IT狗》劇照）

 

　　勞工處亦有留意有關事件，並表示已提醒僱主，如果無可避免要考慮更改僱傭合約條款，必須事先要取得僱員同意，避免引起勞資糾紛。因為根據《僱傭條例》「僱傭保障」部分，僱主不可以單方面更改僱傭合約；如果僱主單方面改合約，有可能被認為是「不合理更改僱傭合約條款」，甚至構成「變相解僱」！既然如此，受影響而不願乖乖就範的打工仔到底要怎樣做？

 

在更改合約條款生效後3個月內，向僱主發出書面通知！

 

　　根據《僱傭條例》，如果僱員遭僱主「不合理更改僱傭合約條款」，可於更改合約條款生效後3個月內，向僱主發出書面通知，書面通知沒有特定格式，只需向僱主提出補救申索即可！如果僱主收到書面通知後，仍堅持實行新合約條款，便會構成「變相解僱」，僱員可視作已被解僱，且可依照法例去追討應得之解僱補償！

 

　　不過並非人人都想採取法律行動，畢竟職場講求好來好去，尤其考慮到近年疫情影響各行各業，失業人數屢創新高，故大多數打工仔都不求升職加薪，只求不被剝削、保住飯碗！在這樣的情況下，打工仔又該如何面對「減薪」和「自願離職」的兩難抉擇？

 

【減薪VS自願離職】1. 你有多大議價能力？

 

　　決定「自願離職」前，首先要問自己一個問題：「我可以有多大的議價能力？」除工作經驗和技能外，有沒有持續進修也是其中一個關鍵因素，畢竟持續增值自己、保持職場競爭力，才能為自己開創更多就業出路！

 

【減薪VS自願離職】2. 家庭經濟負擔有多重？

 

　　離職（甚至「裸辭」）本來都不是甚麼新鮮事，不過在疫情引發的經濟衰退下，貿貿然離職絕對不是件好事！尤其你是肩負家中經濟重擔者！

 

【減薪VS自願離職】3. 行業是否有前景？

 

　　撇開個人因素，有一點值得問的是：「行業是否有前景？」舉個例，如果你從事航空業，並且你預見未來一年仍然「無得飛」，的確早走早著數！

 

【減薪VS自願離職】4. 公司是否有倒閉危機？

 

　　最後一點，也是相對重要的一點。就算你願意減薪、與公司共渡時艱，也要衡量一下「公司是否有倒閉危機？」畢竟在疫情期間，有不少公司毫無先兆地倒閉，打工仔分分鐘連長期服務金等基本權益都無法追討。想避免這種情況發生？其中一個方法就是，留意公司有沒有準時出糧，一旦發現拖糧，或許就是公司的資金流轉出現問題！

 

註：以上資訊僅作參考，並不構成任何形式的法律意見。如有任何法律需求，請尋找專業律師諮詢！

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