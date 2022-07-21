中秋節2022 | 10大名店酒店月餅早鳥優惠大合集！望月新推榴槤奶黃最多減$80、四季月餅低至7折、古仔代言皇玥買四送一

最近每日的氣溫都超過30度，雖然距離秋天似乎還有很遠，但經過酒店、餅店、餐廳或酒家，都已經見到月餅陸續登場，原來很快又到中秋節！無論送禮或自用，月餅還是愈早訂愈好，皆因不少品牌都提供早鳥優惠，最多更低至7折，抵買！慳得就慳，還是快快預訂吧！



【月餅2022早鳥優惠】1. Häagen-Dazs：姜糖無優惠都搶！姜濤特別版雪糕月餅禮盒！同場11款雪糕月餅禮盒低至64折



Häagen-Dazs去年初次與姜濤合作推出雪糕月餅禮盒大受歡迎，很多姜糖都搶不到！今年再次推出兩款姜濤特別版雪糕月餅禮盒，分別是「姜濤特別版—藝賞．星辰」與「姜濤特別版—藝賞．月夜」，每盒有4件獨立包裝的Häagen-Dazs雪糕月餅，每個鐵盒面亦印有姜濤享用月餅時的豐富表情，fans絕對值得珍藏！雖然姜濤特別版不設任何折扣，但由即日起至8月8日，品牌其餘11款雪糕月餅禮盒都有早鳥優惠，而特選客戶（Häagen-Dazs會員及星展銀行信用卡持卡人）的折扣更多，最低可享64折優惠！





「姜濤特別版—藝賞・星辰 雪糕月餅」$698：比利時朱古力（2件）；曲奇呍呢嗱、士多啤梨（各1件）。

（圖片來源：Häagen-Dazs授權圖片）



「姜濤特別版—藝賞・月夜 雪糕月餅」$698：比利時朱古力榛子、黑朱古力杏仁、哈密瓜、藍莓（各1件）。

（圖片來源：Häagen-Dazs授權圖片）



「九星 ◆ 賞月 Moonlight Jewels」原價 $768／早鳥優惠 $530／特選客戶 $499：夏威夷果仁及芒果雪糕配肉桂蘋果夾心（明月1件）；藍莓、比利時朱古力、抹茶、芒果、夏威夷果仁、曲奇呍呢嗱、焦糖脆餅、黑朱古力杏仁、士多啤梨（繁星各1件）。

（圖片來源：Häagen-Dazs授權圖片）



「七星 ◆ 藝月 Moonlight Bloom」原價 $718／早鳥優惠 $489／特選客戶 $458：士多啤梨雪糕配巨峰提子流心（明月1件）；繁星:焦糖脆餅、比利時朱古力、藍莓、芒果、士多啤梨、曲奇呍呢嗱、黑朱古力杏仁（繁星各1件）。

（圖片來源：Häagen-Dazs授權圖片）



「賞 ◆ 明月 Twinkle Fruity」原價 $358／早鳥優惠 $239／特選客戶 $228：芒果、士多啤梨、哈密瓜、藍莓（各1件）。

（圖片來源：Häagen-Dazs授權圖片）



Häagen-Dazs



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