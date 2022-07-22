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22/07/2022

安安，再見！ 陪伴港人23載 市民淚別

#熊貓 #安安 #海洋公園
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　　【晴報專訊】大熊貓安安近日身體轉差，海洋公園一度為「百歲熊瑞」發起全城集氣，惜未能留住這位陪伴港人23年的「老友記」，安安未趕及迎接下月生日，昨晨8時40分在其住所接受「安樂死」，結束其35歲一生。

 

安安享年35歲，等於人類105歲。


　　海洋公園在園內及網上設弔唁冊供市民悼念，有原本專程前往探望的市民突聞噩耗激動落淚，有人感謝安安給港人帶來歡樂，也有人指安安是「時代見證」，地位難以取代。

 

　　海洋公園上周三（13日）稱，安安過去2周食慾不振，望市民為牠打氣。傳媒上周四往探望，只能透過閉路電視看到牠在房中走動和疑似進食，至本周日（17日）更完全停食固體食物，只飲水和電解質飲料，且活動量大減。

生命到盡頭 安樂死免痛苦

　　園方坦言，安安生命已到盡頭，與漁護署獸醫徵詢中國大熊貓保護研究中心後，忍痛決定讓牠安樂死免受痛苦，由海洋公園獸醫總監馬伯樂昨晨8時許在安安居所內，送牠最後一程。

　　年屆35歲的安安相當於人類的105歲，是全球最長壽雄性圈養大熊貓，遺憾未能為牠慶祝下月36歲生日。園方暫未透露遺體安排。與牠一同來港的佳佳2016年過身，遺體火化後留在園內四川奇珍館入口泥土內，並種了銀杏樹，遺骨則贈予城大作教研用途。

 

過往經常前往海洋公園探望安安的陳小姐依依不捨（海洋公園提供）


　　不少市民昨前來為安安打氣，惜只能在其故居見到紀念牌和一束花。陳小姐稱，每周會抽3天探望安安，哽咽道「無諗過咁快，好唔捨得」，更懷緬安安「食嘢時隻耳仔會郁下郁下」，不開心時見到其萌樣也感開懷；梁小姐稱本來跟女兒入場為牠打氣，明白牠年事已高，也是解脫；另一市民LEO感謝安安帶給港人歡樂；何小姐形容回歸後來港的安安如同時代見證，未來再有其他大熊貓來港，亦難取代其地位。

 

有小朋友以畫作感謝安安（海洋公園提供）


「時代見證」 地位難以取代

　　有前飼養員說，安安平易近人，沒甚脾氣，新飼養員都會先與牠接觸，再學習照顧其他大熊貓；而安安更喜歡踢門引人注意，訓練期間又會打嗝或不停放屁，令同事忍俊不禁。不過，安安也有頑皮一面，2008年曾在進食期間咬傷一名飼養員小腿，疑恐被「搶地盤」。

　　海洋公園主席龐建貽指安安為大家帶來無數歡樂回憶，將永遠懷念牠聰敏和調皮的身影。特首李家超發文稱，相信安安會在心中繼續陪着大家。文體旅局指感難過，感謝園方多年來悉心照料。

　　安安是繼2016年38歲高齡逝世的佳佳後，本港第二隻離世的大熊貓，由中央送贈給香港的4隻大熊貓，現在只剩下2007年來港的盈盈和樂樂。

 

 

轉載自: 晴報

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