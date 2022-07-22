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22/07/2022

「搣本派息」基金難翻身

#派息基金 #債券 #高息 #內房債
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  • 凌風

    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上期我用了安聯兩隻派息基金去講解「搣本派息」。明顯地，我推介的安聯收益及增長基金雖然也有用「資本」去派息，但跟「搣本派息」是兩回事。

 

　　相反，安聯另一隻也一度頗受歡迎的派息基金「安聯動力亞洲高收益債券基金」卻明顯地是「搣本派息」的。在此，我想先講解一下安聯這隻派息基金的投資目標和持貨資料。

 

　　顧名思義，該基金是買亞洲的高收益債券，但所謂的亞洲高收益債，說穿了就是內地房地商發行的債券，俗稱「內房債」。高峰期時，該基金的十大持貨中，有6-7隻都是內房債。而且，現在大家聽到都怕的恒大（03333）債券，該基金更持有不止一隻，單是十大之中，就有2-3隻。

 

　　當時，這隻基金的賣點就是「高息」，大致上都有8-9厘息。某程度上，這隻派息基金的息率，比安聯的收益及增長基金還要高，所以，有不少投資者都感興趣。

 

　　但自從去年爆發內房的債務危機後，該基金的價格也大跌，雖然息率一度高逾10厘，但價格跌幅遠超這年息10厘的回報呢！事實上，過了不久，該基金也開始減派息，令到回報率回落至8厘左右，但價格始終在低位徘徊。

 

（iStock）

 

　　我翻查過資料，去年中起，該基金已經減持大部分內房債，相信是止蝕的，所以，在派息的「描述」上，這就等於要「搣本」了。但更重要的是，該基金換入了一些相對穩陣的債券，連工商銀行（01398）發行的債券也買了。

 

　　從一個角度看，該基金的下跌風險相對可控了。但從另一個角度看，該基金要翻身，真的談何容易。該基金是2015年推出派息系列的，發行價10美元（美元派息系列），但最新的價格只有4.1美元左右，即是7年來蝕了近六成，相信只有發行時一直持有的投資者，勉強可以輸少少之外，其餘投資者都要蝕大本呢！

 

　　我想指出的是，如果該基金堅持持有內房債，而最後這些內房債又能「安然渡過」今次危機的話，債券價格便會大幅反彈，這樣的話，該債券也有可能翻身。但該基金不沽出，蒙受的風險又可能很大，因為有可能Total Loss的。在這兩難的情況下，基金經理唯有選擇止蝕。

 

　　但對投資者的啟示是，該基金的價格很難可以回升了，但你可以說，那麼就一直持有吧，再揸5年，便有四成回報呢（假設現價息率8%），但不要忘記，該基金換入的債券已經不再是高息債，而是4-5%票息的一般債，未來只會繼續減派息，因此，該基金的前景是不樂觀的。

 

　　總結一句，再好的基金，再高息的基金，也不宜「一注獨贏」，正如我在年初本欄開張時的建議，應該以一個組合的形式持有，而且積極管理，才能達致長久穩定收息的效果呢！

 

 

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