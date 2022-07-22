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22/07/2022

至親離世，哀痛逾半年兼出現自責、輕生念頭！可能陷入「複雜性哀傷」！4類人要留神

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「複雜性哀傷」多出現在與死者關係親密人士身上，他們多是彼此唯一依靠。

 

　　面對至親離世，難免令人傷痛，早前便有婦人因丈夫猝死，難忍哀傷而輕生的悲劇。有精神科專科醫生指出，常人面對喪親哀傷多數會持續半年，期間縱有失眠、茶飯不思亦屬正常。惟當哀慟一直不消退，持續有抑鬱、幻覺及自毁傾向，便可能是「複雜性哀傷」。有病例是長者喪妻後，表面如常社交飲茶，實際卻不接受伴侶已逝，在家自製「亡妻人偶」，為它穿衣打扮，甚至「同吃同睡」。

 

 

精神科專科醫生張漢奇

 

　　精神科專科醫生張漢奇指，學界將哀傷分作5個階段，即「否認、憤怒、懇求、沮喪、接受」，喪親者初期會因不懂反應，而表現麻木，甚至隱約覺得不是事實。其後會對至親離世感到憤怒，並會自責「點解死嗰個唔係我」。接下來多數會出現失眠、無胃口等抑鬱表現，輕微幻覺亦未必是病態，「例如會聽到亡者聲音，不少人更會出現『明明佢死咗，點解會在對面馬路見到佢』等情況。」

 

哀痛持續逾半年

 

　　張指，上述情況若在半年內慢慢消退，仍屬正常。惟哀痛情緒若持續超過半年，出現過份自責、輕生念頭，便可能屬於「複雜性哀傷」。他指，「複雜性哀傷」多出現在與死者關係親密人士身上，他們多是彼此唯一依靠，一旦失去至親便容易陷入孤立狀態，「例如無子女的老夫婦，或與親戚關係疏離者」。另外，摯愛因意外、急病突然離世，亦屬高危，「相關情況不似久病或年老離世，遺屬缺乏心理準備，更難接受。」

 

 

有長者將人偶當亡妻

 

　　若果與死者生前存在衝突、遺憾者，喪親後或更自責，張說：「例如怪自己當時為何鬧死者，現在已無機會道歉；或本身答允死者去完成某件事，但未做好對方已逝，無法再彌補。」他指，有病例是長者喪妻後，表面仍如常落街飲茶、社交生活看似正常，實際上卻未能接受妻子已離世，在家中為人偶穿上亡妻衣服，「會一齊瞓覺，煮飯時準備雙筷，還會為它拿拖鞋，令旁人聯想是否出現『靈異事件』，後來發現老翁精神不妥才建議他求醫。」

 

　　張補充，有數據指，約4%喪親者受複雜性哀傷困擾，當中以女性更易出問題。他建議，親友應盡量陪伴新近喪親者，避免讓遺屬獨處，免加深孤單感，「若發現遺屬會交代財物分配、委託照顧寵物，便是警號，要加倍留神。」

 

 

轉載自: 晴報

 

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