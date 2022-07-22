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22/07/2022

世界腦健康日│中大研究發現：逾6成港人患腦小血管疾病，中風、認知障礙風險倍增！醫生：中年注意血壓不太遲！

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　　今日是「世界腦健康日」，而中風及認知障礙症實非「防不勝防」。中大研究發現，逾6成半接受篩查市民患不同程度腦小血管疾病，令他們患中風及認知障礙的風險分別增2.3倍及近1倍。團隊指，高血壓是腦小血管病主要成因，惟只有34%市民血壓屬建議正常水平，倡由生活習慣入手，中年才開始亦非太遲。

 

　　本港人口老化，長者生活質素易受腦疾病影響。中大醫學院在2019年至2021年期間為550名40至75歲、未患任何腦疾的市民作腦部磁力共振，當中55%有不帶病徵的輕度腦小血管病，11%更達中度至嚴重。學院引述有國際研究指，腦小血管病變患者的中風風險較一般人高2.3倍，患認知障礙的風險亦高近1倍。

 

主要病因：高血壓

 

　　因應高血壓是腦小血管病的主要病因，團隊為逾2,150名市民量血壓，只有34%人血壓屬世衞建議的成人正常水平，即120／80mmHg或以下；另有28%人收縮壓高於140mmHg或舒張壓高於90mmHg，惟當中近6成人從未確診高血壓。

 

中大醫學院腦神經科團隊冀藉「世界腦健康日」，鼓勵大眾關注腦健康及疾病。左為梁慧康、右為葉耀明。

 

　　中大腦神經科主任梁慧康教授指，腦小血管病變一旦出現便難逆轉，預防尤為重要，而相關風險因素，例如「三高」是常見慢性病，早期同樣無明顯症狀，但定期檢測有助及早識別及介入治療。

 

　　中大內科及藥物治療學系腦神經科助理教授葉耀明呼籲，市民及早正視疾病風險，建立健康生活模式有助減慢認知功能衰退。有研究亦顯示，即使由中年才開始調整生活習慣，同樣有效減低風險。

 

 

轉載自: 晴報

 

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