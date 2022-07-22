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22/07/2022

簡單假日法國家庭料理！超好佐飯「雞鎚薯仔快煮鍋」，30分鐘煮好！法式／英式芥末有咩分別？

#法國菜 #John Rocha #百里香 #教煮 #Poulet à la moutarde #食譜 #雞鎚薯仔快煮鍋 #美國焗薯 #假日食譜 #鹹蝦燦 #澳洲走地雞 #John Rocha鹹蝦燦 #走地雞 #法式芥末 #羽衣甘藍 #Fusion 菜 #Dijon Mustard
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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　說到法國菜，不知道大家會否覺得法國人在家裏都是經常吃鵝肝、鴨胸和法式洋蔥湯？我想總有人會有這樣的，但其實大部分法國人在家裏都是做一些簡單的家庭菜式，就正如我今天教大家的這道「雞鎚薯仔快煮鍋」（Poulet à la moutarde），可以説是很多典型法國家庭都會做的菜式！

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

 

　　我這次就選用了人見人愛的雞鎚，於上盤時再加上切碎的羽衣甘藍，菜式繽紛悅目絕對是「睇得又食得」！在家入廚真的無需太複雜，只要簡單的食材，配上不同的醬料mix & match ，一道富有「家的味道」的菜色就這樣誕生了！

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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