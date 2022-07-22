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22/07/2022

卓慧思為何會後來居上？

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　本欄上期預測，英國保守黨黨魁重選將在前財相辛偉誠和女外相卓慧思之間進行。惟當保守黨下議院議員密鑼緊鼓展開投票後，卻半路殺出一個前國防大臣莫佩琳，不多不少每次都以十多票擋在卓慧思前面，形成辛、莫、卓排名一、二、三的局面。峰迴路轉的是，到了本周第五輪投票，莫佩琳的人氣突然消失，卓慧思登上了第二位，果然是她與辛偉誠對決。

 

卓慧思有強硬脱歐派的雄厚支持（卓慧思競選網站）


黨魁重選並非單打獨鬥
　
　　為甚麼卓慧思能夠在最後關頭後來居上？對此問題首先要理解的一個前設條件，即保守黨黨魁選舉絕非個別黨員的單打獨鬥，而是黨內各派系爭奪權力分配的角鬥場。所謂權力分配，其一是黨的理念和未來方向。在過去很長一段時間，保守黨的主要派系鬥爭是主張加入歐盟的親歐派，和反對入盟的疑歐派之爭，但自從英國公投脫歐已成定局後，演變成務實脫歐和強硬脫歐之爭；其二是內閣官位的分配，這涉及到各派系對內閣決策的實際掌控能力，尤其是財政、外交等大臣之位花落誰家，將在極大程度上左右唐寧街的運轉。
　
　　保守黨內勢力龐大的強硬脫歐派，在過往任何一次黨魁競逐中都不可能沒有代表人物，例如對上一次黨魁選舉的贏家就是「脫歐急先鋒」約翰遜。而這一次，最能代表這個派別的，顯然是外交內政均持鷹派立場的卓慧思。換言之，卓慧思必然的會走到台前，她在參選初階段「屈居」第三，是因為支持她的力量還沒有完全展示實力而已。

 

保守黨將在黨魁選舉中重新分配權力（電視畫面）

　
卓慧思的「基本盤」雄厚
　
　　那麼卓慧思的支持度有多高？在本月13日保守黨議員首輪投票中，她獲得了50票。投票的這50位議員就是她的「死忠」，她在參選後無需作任何政治交易，都會獲得這批議員的支持。換言之，這是她的基本盤，也是她的後台所在。主張強硬脫歐的黨內派系當然遠不止於此，這就需要她在參選後逐一討價還價以換取支持，一個最為主要的利益交換點，就是如前所述的內閣官位分配。
　
　　經過月中約一周時間的協商，到了本周三的第五輪投票，她的支持度上升到了113票。這113票，可以理解為保守黨現時在國會主張強硬脫歐的總能量，並且已經圍繞卓慧思完成了權力分配。即使她今次未能贏得黨魁挑戰，也為未來打造影子內閣奠定了基礎。

 

 

辛偉誠有機會成為英國首位印裔首相（辛偉誠競選網站）

　
辛偉誠爭當首位印裔英國首相
　
　　所以，在強硬脫歐派的雄厚基本盤下，卓慧思是必然會加入決賽的，在選拔過程中真正面臨變數的反而是辛偉誠和莫佩琳，兩人是二選一的關係。先看辛偉誠，作為一名80後和印度裔二代移民，他直至2015年才當選國會議員，可以說是搭快車當上英國財相，在內閣地位僅次於首相。由於下屆大選保守黨幾乎沒有勝出的機會，辛偉誠有兩大吸引之處：一是他可以重演2008年美國總統奧巴馬參選的少數族裔效應，即使無法保住執政黨地位，也可以盡最大可能爭取該黨下議院議員的存活機會，這對少數族群聚居的倫敦、伯明翰及保守黨勢力較薄弱的蘇格蘭、威爾斯等地尤為重要；二是辛偉誠接替約翰遜入主唐寧街後，即使是輸掉大選，也成就了英國首任印裔首相的歷史性成就，因此對他而言挑戰黨魁機不可失，失不再來。
　
莫佩琳可能出任辛偉誠內閣高職
　
　　但是，在黨魁重選的初階，保守黨內是否準備好接受一位印裔首相仍是未知之數，這就給莫佩琳帶來了機會。莫佩琳是在前首相文翠珊任內獲栽培，由內閣新秀攀至國防大臣。文翠珊是務實脫歐派的代表，主張在英國已公投脫歐的現實下，盡量與歐盟保持良好關係，逐步達成雙方脫勾，避免英國陷入巨大動盪。2019年約翰遜逼宮趕走文翠珊，莫佩琳憤而辭職，這即是表達對文氏的忠誠，也說明了她與約翰遜等人並非一路貨。
　

莫佩琳有機會在辛偉誠內閣出任高職（莫佩琳競選網站）


　　從這一角度而言，莫佩琳實際上是與辛偉誠「伴飛的僚機」。也就是說，如果辛偉誠未能獲得足夠支持，就可能出現莫佩琳與卓慧思對決的局面。在13日的保守黨議員首輪投票中，辛偉誠得了88票，這是他的基本盤。到了本周三的最後一輪下議員投票，他的支持者上升至了137票。這說明，保守黨至少是在國會議員層面，普遍接受了辛偉誠出任黨魁。如此一來，莫佩琳的「伴飛」使命終結，相信在辛偉誠出任首相後，她會獲得重要的內閣職位，例如以外相之位調整英國的對歐盟政策和對俄烏戰爭立場，當然這取決於辛偉誠的外交立場，以及與卓慧思派系的協商。
　
　　不過，辛偉誠和卓慧思鹿死誰手倒也尚未可知，因為在下一階段，將由保守黨約20萬黨員以郵寄方式投票決出最後贏家。這個投票結果將反映出保守黨基層的意識形態，是以專注國內族群共融改善民生為主，還是在蘇格蘭獨立、脫歐及俄烏戰爭等一系列問題上繼續走鷹派路線。雖然有批評指，由保守黨內部選出下任首相有欠公允，但作為一個內閣制中等國家，這也不失為一個有效率的首相接替規則。真正的問題是，這套規則並無從阻止它的政黨在國家危難之時繼續沉迷黨爭，國內各種政治、社會、經濟矛盾也就難以獲得解藥。

 

 

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