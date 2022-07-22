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22/07/2022

夏天易曬黑兼長色斑！原來色斑跟體質、身體代謝有關？教你DIY中藥Mask +焗茶，美白兼減淡色斑！

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    註冊中醫師楊明霞

    中醫藥學哲學博士、中醫學碩士、中醫學學士及生物醫學學士，在中醫皮膚及養生方面有深入研究。同時兼任瑤池漢方慈善基金主席，身體力行以中醫養生的理念幫助社會弱勢社群。

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　　在夏天，不但天氣很熱，陽光亦非常猛烈！不少女性都會受到色斑的困擾，在中醫的角度要如何預防和醫治？今次會跟大家逐一解構！

 

註冊中醫師楊明霞

 

 

怎樣才是正常膚色？

 

　　在中醫的角度來說，正常的膚色是紅黃隱隱、明潤含蓄，意思即是白裏透紅。同時，因為中國人的膚色會偏黃一點，但是偏黃得來會帶點光澤，這樣才是最好的皮膚顏色。

 

　　每個人的皮膚都會有自己的主色，因為每個人的體質都略有不同。不同臉色又代表甚麼呢？如患血壓高，通常滿臉通紅、兩邊顴骨位會特別紅；如臉色偏白，白得來有點泛白像紙一樣反光，這代表血色不好；另外臉色偏青，一點血色也沒有、臉青口唇白，這就是血虛的表現、或是有經風、肝血虛、肝鬱等情況；喜歡吃肥膩煎炸熱氣或生冷食物，臉色都會偏黃。最後，如果患腎病，整體的（臉色）偏暗、黑，甚至是沒光澤。

 

夏天日曬就會長色斑？

 

（圖片來源︰iStock）

 

　　色斑除了跟日曬有關之外，亦跟身體的代謝有關。皮膚是內部體質的反映，中醫角度脾腎偏虛或肝氣鬱結，或氣血瘀滯等情況都會導致有色斑。如果本身（皮膚）底色是偏青、白、黃，通常以脾胃虛弱、身體虛弱引致的色斑為主；但如果皮膚油光滿臉加上有暗瘡而又有色斑的話，這通常牽涉實熱、虛火型的色斑。

 

　　之前跟大家說過，暗瘡長在不同地方有對應不同的身體狀況，但是色斑主要在臉上兩邊顴骨位，我們有說顴骨位有形態像蝴蝶斑，通常就是荷爾蒙斑。如果是曬斑的話會集中在鼻樑和顴骨的位置，如果體質好曬斑經一個多月後會變淡或消失，如果氣血不好曬斑就不會消失。

 

色斑有深淺？如何預防？

 

　　大部分人長色斑圍繞在（皮膚）基底層，如真皮層的血液供養不好，或是氣血運行不好的話，色斑就會堆積很多。另外角質層有幾十層這麼多，如果有曬斑或是荷爾蒙斑就會散在表皮層。色斑有深淺之分，淺的色斑透過正常飲食、良好生活習慣可減淡以及透過調理體質都可改善；較深的色斑代表跟體質有關，這方面即使用多少美白或防曬產品，色斑依然會沉澱，歸根究底都是要改善自己體質才可以幫助改善色斑的問題！

 

　　如果是熱底人士想預防色斑，就要避免燥熱的食物，例如︰辣、煎炸的食物、牛羊肉。這類型的肉類或辣的食物都會令身體容易有濕熱令色斑加重；體質偏寒要養脾胃令自己暖和，因為氣血足夠可令沉澱的色斑變少，氣血足夠和通暢可幫助打走色素。

 

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