連敬涵：特步國際配股　前景未宜過憂？中芯傳交付7納米晶片　涉抄襲台積電？

嘉賓：國泰君安國際投資策略師 連敬涵

特步國際(01368)遭主要股東群成投資配股減持，折讓幅度達8.5%。特步股價早市曾插最多跌近9%，但其後跌幅顯著收窄，午市跌近4%，跌幅遠少於配股折讓幅度，反映市場對特步後市仍有信心？據報中芯國際(00981)在美國制裁下仍有重大技術突破，正交付7納米晶片，惟調研機機指有關技術抄襲台積電。事實上，台積電早於2002及2006年控告中芯抄襲技術，今次事件會否醞釀新一輪爭議？

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