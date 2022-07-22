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22/07/2022

90後創社企、開YouTube教長者拍片！老友記拍MV、化身外賣員拍Vlog！長者KOL︰不想生活只有酒樓和投注站

#社企 #拍MV #KOL培訓 #長者 #Youngold #長者KOL #Ben哥 #KEOlderly #拍YouTube #影片製作 #Youtube #KOL #人物訪問
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan Photo: Tim Ip, 由受訪者提供

　　近來，KOL（Key Opinion Leader）如雨後春筍般冒起，隨手點開YouTube就有不同的KOL分享生活和潮流資訊。編者原以為做KOL是年輕人的專利，怎知某天發現了一個新頻道，看真點，每一條影片都有長者的參與！ 而Ben哥就是其中一位長者KOL，他曾經化身為外賣員、試過拍開箱片、試過拍MV……到底他的「KOL事業」是如何展開呢？

 

 

　　63歲的Ben哥是一位退休公務員，他曾經在統計署和房屋署工作，工作生涯足足長達30多年；他在2016年選擇提早退休，一方面想照顧爸爸，另一方面又想試一試追求生活的樂趣。不過Ben哥就沒有特意為自己人生新階段計劃甚麼，直至某一天的下午遇上一群年輕人，他的退休生活自此變得不一樣……

 

 

長者KOL 麥曜寶（Ben 哥）

 

　　「我在茶餐廳吃下午茶，離開之際遇上John和同學，他們走上前表示想跟我做個有關於退休的訪問……」等一等，為甚麼開場白有點像詐騙案？Ben就笑說︰「我思量過覺得不像是詐騙，（若是）5個男孩（我）就會感到害怕，他們又有數位女同學，加上他們很有誠意地問問題，我心想Why Not？」訪問完結後，大家交換了電話；後來其中一位同學致電給Ben邀請他幫忙拍片介紹沙田公園，無心插柳下Ben就成為了一名KOL！有時候，世事真的很奇妙！

 

 

（圖片由受訪者提供）

 

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