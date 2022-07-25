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25/07/2022

中一派位明放榜 63%學生：升中壓力大

#中一派位 #學生壓力 #抑鬱 #焦慮
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　　【晴報專訊】中一派位結果明日（26日）出爐，有調查發現，63%學生稱升中壓力大，對此感緊張、不安或煩燥，分別逾5成人更有輕度至重度抑鬱及焦慮徵狀。13歲中一生阿朗去年入學後因不能適應新校園行活，感到壓力極大，為了減壓更變成打機狂。專家建議家長調節期望，多關心子女情緒；學生開學前亦可多獨自購物、煮食和執拾書桌等，提升自信心和解難能力。

 

組織提醒家長留意子女入學後有否情緒低落、抗拒上學等受壓特徵。

 

逾半人 分別現抑鬱及焦慮徵狀

 

　　香港基督教女青年會在5月以問卷訪問596名中一學生及316名家長，結果63%學生表示升中壓力大，分別55%和51%人更有輕度至重度抑鬱及焦慮徵狀，壓力主要來源是應付測考、成績未如理想、學科增加，亦有逾4成人憂染疫和對復課有壓力；72%人需要1至3個月適應。

 

逾7成學生指需要1至3個月適應中學生活（資料圖片）

 

　　女青助理研究主任藍朗稱，女生因青春期較早開始和對別人評價敏感，壓力、焦慮及抑鬱程度均較男生高。惟當學生遇到困難或不快時，大多會找朋友傾訴、打機及聽音樂，僅約2至3成人會向父母求助。

 

　　去年入讀心儀中學的13歲學生阿朗指，開學後不適應新環境，上半日課亦難結識新朋友，加上功課量由小學每日約5份激增到12至13份，平均要花逾2小時才完成，令他壓力倍增，不想笑和說話。為了減壓，他不但常躲在房間和吃糖，亦由從不打機變成周末每日打機8至10小時的打機狂，其母形容他像「變了另一個人」。幸家人主動關心，並跟阿朗約定每周分享日常生活，及安排羽毛球、捉棋等活動，助他放鬆心情，約2個月後重拾笑容。

 

不適應新環境 疫下半日課難交友

 

　　女青賽馬會家庭健康促進中心單位主任施倩俐指，受疫情影響，今屆學生的高小生涯不是停課就是上網課，學習基礎和解難能力較差，加上要面對青春期及疫下升中適應活動大減，或令他們較難適應新校園生活，提醒家長宜留意子女入學後有否情緒低落、抗拒上學等受壓特徵等。

 

 

轉載自: 晴報

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