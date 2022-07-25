  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

25/07/2022

專家憂重回萬宗 連續4天確診逾4千 8病歿長者4人曾服抗病毒藥

#肺炎疫情 #抗病毒藥 #長者
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】確診連續4日徘徊4千宗高位，昨續有4,250人確診，多8名長者離世，半數已服抗病毒藥亦無效。

 

　　中大醫學院院長陳家亮擔心，在「可見將來」單日確診將重上萬宗水平，中大醫院已預留特別病房收傳染性高的病人。醫管局稱與私院有協調機制，會留意疫情變化將患者轉院，但暫未有啟動時間表。

 

　　本港昨增4,064宗本地感染，186宗輸入個案，再多4男4女病逝，年齡介75至103歲，全部有長期病，半數無打針；4人曾服抗病毒藥，包括瑞德西韋。有100歲婦確診10日後在家暈倒，送院搶救無效；亦有103歲婦相信在院內感染離世；另有75歲翁及88歲婦一度好轉，移送大嶼山香港感染控制中心治療，但隨後再惡化而離世。

 

大埔仁濟醫院蔡衍濤小學3名學生確診，6C班停課1周。

 

　　大埔仁濟醫院蔡衍濤小學6C班有3名學生確診，須停課1周；1間老人院及4間殘疾院舍有6名院友、3名職員確診，28人要檢疫。

 

公私院協調 中大醫院預留特房收症

 

　　中大醫學院院長陳家亮昨指，單日確診連日破4千宗，擔心「可見將來」隨時升破5位數，中大醫院已預留特別病房接收傳染性高的病人。他續指，近7成康復者受長新冠困擾，建議除公營外，私家中西醫亦要參與協作治療。

 

　　衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，確診未有回落迹象，按目前趨勢確診數每2至3周便翻倍，冀數字不要升得太高及太快。她又謂，近日多名病逝者均沒打疫苗，提醒8旬以上長者若未打針，感染後死亡率可達16%，如打3針即會大幅降至1%。

 

　　醫管局總行政經理李立業透露，公院現有1,347人留醫，52人屬危殆或嚴重。兒童病例則有增加，至昨日約50名11歲以下兒童留院，66%不足3歲，兒科隔離病床使用率升至48%，深切治療部達50%。他指局方與私院有協調機制，會留意疫情變化，將合適病人、包括新冠患者轉往私院低收費病床。他指，除中大醫院外，正與其他私院商討，暫未有啟動時間表。但中大醫院指，醫管局及政府仍未接觸院方。

 

高永文建議密切接觸者及須強檢人士列「黃碼」，不能出入食肆。

 

　　行會成員兼前食衞局局長高永文昨指，日後安心出行加入紅黃碼系統後，可考慮將密切接觸者及須強檢人士亦轉為「黃碼」，他們可正常搭車及上班，但不能出入食肆及酒吧等高風險處所，以達到「精準抗疫」。他指，市民無法承受禁足令等帶來的經濟影響，若政府無法全民強檢，只能以精準抗疫方式應對。

 

 

轉載自: 晴報

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#肺炎疫情 #抗病毒藥 #長者

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk