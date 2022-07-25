任《香港金曲》嘉賓 劉德華有意與MIRROR合作

【晴報專訊】由無綫與香港電台合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》昨晚舉行，鮮有現身無綫的劉德華主持揭幕儀式，他更率領一眾年輕歌手合唱《如果有一天》，又鼓勵他們：「努力係無分年紀嘅，容許我繼續同你一齊努力。」事後他笑言︰「突然覺得自己係新人。（唱《如果有一天》改歌詞？）係，希望世界和平，但唔緊要，世界總會經過一啲困難，大家一心一意攜手就無問題。」

華仔率領Gigi（左）、Chantel等後輩唱出經典歌《如果有一天》。（電視截圖）

華仔又表示有留意樂壇新人，包括男團MIRROR及ERROR，希望跟他們合作。華仔亦希望推出新歌及出席頒獎禮︰「我對自己新歌有信心。」他亦期待將來跟ViuTV或其他平台合作，「呢個就係我今日（昨日）出現喺呢度嘅原因。」另外，大會昨晚頒發十首「香港金曲獎」，包括鄭欣宜《先哭為敬》、炎明熹《真話的清高》、曾比特《我不如》、呂爵安《E先生連環不幸事件》、張敬軒《俏郎君》、泳兒《荊棘海》、AGA江海迦《CityPop》、MC張天賦《記憶棉》、衛蘭《It's OK To Be Sad》及姚焯菲《原來談戀愛是這麼一回事》。

欣宜露香肩獻唱《先哭為敬》。

17歲的Gigi以貼身透視裙上陣，打扮成熟。