任《香港金曲》嘉賓 劉德華有意與MIRROR合作

【晴報專訊】由無綫與香港電台合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》昨晚舉行,鮮有現身無綫的劉德華主持揭幕儀式,他更率領一眾年輕歌手合唱《如果有一天》,又鼓勵他們:「努力係無分年紀嘅,容許我繼續同你一齊努力。」事後他笑言︰「突然覺得自己係新人。(唱《如果有一天》改歌詞?)係,希望世界和平,但唔緊要,世界總會經過一啲困難,大家一心一意攜手就無問題。」

華仔率領Gigi(左)、Chantel等後輩唱出經典歌《如果有一天》。(電視截圖)

華仔又表示有留意樂壇新人,包括男團MIRROR及ERROR,希望跟他們合作。華仔亦希望推出新歌及出席頒獎禮︰「我對自己新歌有信心。」他亦期待將來跟ViuTV或其他平台合作,「呢個就係我今日(昨日)出現喺呢度嘅原因。」另外,大會昨晚頒發十首「香港金曲獎」,包括鄭欣宜《先哭為敬》、炎明熹《真話的清高》、曾比特《我不如》、呂爵安《E先生連環不幸事件》、張敬軒《俏郎君》、泳兒《荊棘海》、AGA江海迦《CityPop》、MC張天賦《記憶棉》、衛蘭《It's OK To Be Sad》及姚焯菲《原來談戀愛是這麼一回事》。

欣宜露香肩獻唱《先哭為敬》。

17歲的Gigi以貼身透視裙上陣,打扮成熟。