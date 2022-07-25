  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
陶冬天下
缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

25/07/2022

歐央行進取加息 美聯儲探索拐點

#歐洲央行 #意大利 #聯儲局 #加息
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　上周五(22日)，市場的衰退警覺陡然升級。S&P全球PMI從6月的52.3驟降到7月的47.5，全球性經濟衰退的警號響起。其中美國的服務業PMI和製造業生產PMI均跌到榮枯線之下，歐洲的製造業PMI也跌到榮枯線之下。受到消息的影響，資金再次調整加息預期，美歐債市大幅上揚，美股下挫。除此之外上周還出現了兩大意外，一是意大利執政聯盟三大政黨一齊撤回對政府的支持，總理德拉吉宣布辭職，一是歐洲央行出人意料地大碼加息，歐洲經濟雪上加霜。

 

（shutterstock）

　

　　本周有FOMC會議，市場觀望貨幣當局在加息決策上如何平衡通脹風險和增長風險。拜登中東之行並沒有得到OPEC的堅定承諾，布蘭特原油重回100美元樓上；同時歐盟調整對俄制裁，允許俄油俄氣經由第三國轉口歐洲。意大利政局動盪，該國股市債市同告下跌，不過歐元匯率就受到大碼加息的刺激而反彈。英國保守黨黨魁競選淘汰到最後兩人，英鎊匯率波動不大，美元指數略見回吐。惠譽下調巴基斯坦主權評級展望，巴國盧比大跌，又一個新興市場國家陷於債務危機。

 

　　歐洲央行以大碼加息開啟了11年來的第一個加息周期。政策宣布前市場的平均預期是加息33點，不少人預期25點，結果ECB直接加息50點，而且在9月份加息問題上，使用了「大過25點」的指引。上幾次會議使用的語言「gradual and sustained（逐步而持續）」的提法不見了，取而代之的是「data -dependent（根據數據而定）」。行長拉加德直言，對於未來加息「我們沒有前瞻指引。」

 

　　很明顯，受到通脹失控的刺激，歐洲央行背離了之前規劃和公諸於眾的加息路徑圖，試圖以更激進的手法來遏制物價上漲。筆者現在預計ECB在9月和10月各加息50點，12月份則根據情況加息25點或50點。ECB在加息路徑上可能和聯儲相似，猛而短。估計在明年上半年的某一個時間點，政策利率最終加到2%後停止再升。

 

　　不過，這個預測在很大程度上取決於俄烏衝突的進程，以及歐洲與俄羅斯在能源制裁和反制裁上的角力。歐洲對俄羅斯天然氣的依賴十分嚴重，短期內根本無法完全替代。夏季原本是天然氣補庫存的時候，但是由於俄羅斯供氣大幅下降，歐洲實際上在提取庫存。能源價格上升和天然氣短缺之下，歐洲陷入衰退的機會極高，7月製造業PMI已經跌到榮枯線之下，但是ECB硬著頭皮也要連續大碼加息。

 

　　ECB還提出了遏制重債國債市遭到「不合理的」拋空。在反制措施TPI（Transmission Protection Instrument）上，央行號稱干預不設上限，但是在受保護債券的遴選設置上有諸多限制。筆者看來虛張聲勢的成分較大，機制本身不足以防範新的債務危機。

 

　　意大利總理德拉吉在失去了三大政黨支持之後宣布辭職，他有可能領導看守內閣，直至新一屆政府誕生。議會選舉估計最快也要等到10月之後，意大利國債遭到拋售，與德國國債之間的利差明顯擴大。

 

　　德拉吉離任的時機很不好，意大利必須進行一系列的改革，才能得到歐盟預留給它的2000億歐元的復甦基金，這筆資金對意大利極其重要，但是年內能否完成改革卻有難度。能源危機中意大利是首當其衝的；歐洲央行加息預期下，銀行收縮信貸最嚴重的也是意大利。缺少一個強勢政府的推進，意大利連預算案都無法通過，更無法推出必要的逆周期刺激政策。

 

　　美國聯邦儲備局公開市場委員會在本周26-27日舉行會議，筆者預計這次加息75點。在CPI通脹超過9%時候，市場一度預期聯儲加息100點，不過近期的數據（例如房屋建設出現收縮以及服務PMI跌破榮枯線），使得市場大幅調整加息預期。市場的加息預期真的出現了巨大的改變，比起兩個星期前，年底前的累積加息幅度，已經從3.9%調整到3.5%了。筆者維持之前的判斷，聯儲加息猛而短。

 

　　筆者認為，通貨膨脹、經濟衰退和中期選舉等三大因素主導著美國利率政策的力度和長度。通貨膨脹形勢十分惡劣，仍在失控狀態。聯儲剛說完不惜代價遏制物價上升，很難馬上轉身。近期仍要維持一個強硬的政策姿態，這既是經濟問題，又是政治立場。經濟衰退問題，其實美國上半年連續出現兩個季度負增長，技術上已經進入衰退了，但是消費熱情仍然很高，工資上漲依然過快。估計起碼要到年底或明年上半年才能有明顯的消費轉弱的跡象，所以聯儲會處在觀察狀態，不急於出手。

 

　　最後是必須照顧選民情緒。聯儲的貨幣政策很多時候和選舉周期相連，估計中期選舉前聯儲都會咬住通脹不鬆口，化解選民怨氣。選舉過後，很快就進入2024年的總統選舉周期，那時候的選民焦點就會慢慢轉移到就業和增長上來。如果 PCE通脹可以從現在的6.3%水準回落到4%左右，儘管仍然很高，FOMC就有理由停止加息甚至減息，先語言後行動，明年可能有溫和的降息機會，時機暫時無從判斷。

 

　　如果聯儲的加息周期今年內結束的話，美國經濟可能僅僅面臨溫和衰退，這對風險資產價格是好事，因為最壞的流動性枯竭情況未必出現。

 

　　自從今年2月中，美元匯率指數DXY飆升了10%，創下了20年來新高。這段時間發生了兩件大事，第一件是俄烏戰爭，由此觸發了能源價格的暴漲。美國出現了通貨膨脹，不過美國是能源淨出口國，比起能源淨進口國德國和日本，美國在經常收支上所受到的衝擊要小很多。

 

　　第二件是美國聯儲以罕見的速度調高政策利率，美元與其它貨幣種類之間的利差愈拉愈大，海外資金流向美元區。除此之外，還有一個不能講出來原因，就是美國政府希望美元升值，以此紓緩進口通脹壓力和資金流動性壓力。美國財政部至今未對日圓、歐元的大幅貶值表達不滿，就是這個道理。

 

　　美元升得很猛，已經嚴重超買，出現獲利回吐很正常，但是從能源價格的走勢和各央行加息的底氣看，美元的中期升值周期，恐怕還沒有結束。美元升值，會加深其他國家的進口通脹，對於已經陷入通脹困境的歐洲央行、英格蘭銀行是壞消息，他們必須要提高政策收縮的力度，經濟面臨更大的衰退風險。

 

　　對於新興市場國家，就意味著資金的大量流出。如果有大量的外債，那些國家就可能出現債務危機、匯率危機。1995-2002年的美元升值周期，先後發生了拉美債務危機、亞洲金融危機、俄羅斯違約、巴西違約和阿根廷違約事件。在2012-2017年美元升值周期，先後爆出了歐債危機、非洲債務危機和阿根廷、委內瑞拉違約事件。

 

　　如果聯儲年內停止加息，美元在短期走勢上會有回調。但是美元匯率的上漲周期，往往不是一兩年的事，從戰後歷史看，一般有七年左右的大周期。哪怕歐元對美元有暫時的反彈能力，也無法改變經濟基本面上的差距。美國的經濟形勢不妙，但是世界其他國家的情況更糟糕，所以撇開一些短期波動，美元估計還是強勢貨幣。當美元進入升值周期，務必注意調整槓桿，去風險，不要用流動性豐盛時候的思維去管理風險和槓桿。

 

　　本周最大焦點一定是聯儲FOMC會議，預計加息75點。看點是鮑威爾在記者會上的言辭，一窺決策層對未來政策的想法。除此之外關注兩個數據。美國第二季度GDP，預計環比折年率為-1.6%，美國進入技術性衰退，不過市場暫時不會認為經濟陷入衰退，著眼於下半年的消費變化。美國6月PCE也值得關注。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多陶冬天下文章

你可能感興趣

#歐洲央行 #意大利 #聯儲局 #加息

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk