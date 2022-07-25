今時環球經濟困局是通脹與衰退兩頭逼：遏通脹，要加息；救衰退，要減息。如何是好？看歷史。

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一、漢，由QE到QT

秦徙天下富豪於咸陽，即是春秋戰國以來所累積下來的財富全集於咸陽。項羽一把火燒了咸陽，大火三月不滅，即是將春秋戰國以來，全中國的財富燒了。故漢初，是一窮二白，漢高祖與文、景二帝就出了QE這一招。他們謂秦錢重，難用，意指秦錢含銅量多，故重，會袋穿袋，就將一枚秦錢的銅，分鑄為二個以至三個漢錢，此即貨幣供應可增加1倍至2倍。用現代貨幣學言，是M1增加了。

表面上是人人多了錢，但貨物主人無咁笨唔加價，米價大漲，即是通脹升。但高祖、文、景二帝三朝都忍住，捱這高通脹，目的是爭取時間，讓人民生計可以復活，即是使貨物供應、經濟、GDP增長。這是遏通脹中很重要一條，通脹是貨供少於需求，人民生產恢復就是貨供應多了，物價自然會降，這跟加息減少需求是不一樣。因為人民生活要進步、富足，就一定是需求日多。故加息遏通脹是治標，增加供應才是從根本治通脹。孫中山講天下大同的目標之一，是：貨惡其棄於地。

光QE、印銀紙，是不可增加貨物供應的。漢就用了稅制刺激，凡肯去開拓新田者，免稅N年。另方面又提倡要挖條坑去種苗，以免幼苗被風沙一冚就死，這等於農耕科技改進，以科技來促增生產。

幾年經營下來，漢朝的可耕面積多了，苗的成活率高了，即是收成高了。到漢武帝時，國庫就富到流油，綾羅棄於地，銅錢堆如山。這時漢武帝就行QT，開始將輕如柳絮的漢錢，加回一倍的銅量，即是收縮M1供應。錢值錢了，貨價就回下來，通脹也就消滅了。而尚敢用不足銅量的輕錢者，棄市，斬。

可惜，漢武帝有錢之後，就啟動與匈奴之戰，李廣、衞青、霍去病，把匈奴幾打至滅族。但同一時期也空虛了國庫，帶來經濟危機，民怨起。漢武帝就於輪台祭天，下詔罪己，這是歷史上第一次也似乎是唯一一次，皇帝話朕錯了。

二、1980年伏爾克Paul Volcker的加息和……

70年代末，美國其時美儲局長Arthur Burns，因政治取向，而對當時上升的美通脹不予處理。到通脹率升逾13%時，卡特總統為求連任，便換上伏爾克。他將M1貨幣供應限在5.5%，錢少了，息便升。3月期票據息升逾22厘，30年國債息升逾15厘，在三年內，就將通脹由13%拉低至3%區。

伏爾克不是光控制貨幣供應，當時美政府還減中小企稅，三年下來美中小企增長，經濟也由衰退回復增長。

對比伏爾克所做，跟漢初所做是相若的，只是少了漢初一個秦錢改鑄兩三個漢錢的QE事。伏爾克一邊QT，但也不忘促生產，減稅以利微小企業回增。

三、安倍的三箭經濟

安倍為相，推出其三箭經濟學理論：

（a）大量發鈔（QE）；

（b）低息；

（c）擴建公共投資。

不少人認為安倍這三箭起日本經濟於沉疴，但筆者認為，再多幾年，日本經濟又會再疴，原因？

日本經濟問題不在通脹，而在通縮。筆者80年代去日本吃碗麵是500日圓，今時也是500日圓。40年前港雲吞麵三毫子碗，如今時港雲吞麵仍賣三毫子碗，是乜情況？就是你的人工也會停留在70年代水平，一般白領月薪千多二千，就是，雞碎咁多工資，點有通脹？只有通縮。

要治通縮，不是靠QT、加息（會減少消費），而是靠鼓吹消費。但日本人和日本企業今時最大的困局仍是沿自1989年，日本泡沫爆破所來，當時出現了不少資不抵債的企業。但日本政府、商界，基於個別界別人利益，不肯讓之破產，成為殭屍企業，這些毒瘤一直拖累日本經濟回醒。

在個人層面，因為89年時日本樓價高企，美媒歡呼要三代人供完樓是日本經濟強勁的表現。這些糖衣毒藥，也竟有日本人信，結果當樓價一瀉千里，至今樓價仍未升回89年水平。日本供樓者只有供死會，沒有消費，怎有經濟回升？

過去數年，日本經濟似站穩住腳，是美息超低。美息一回升，日本就要面對日滙下跌，一年後，由於日匯弱，輸入通脹便勁，油價將會要了日本經濟的命，安倍的三枝箭將會射到自己腳趾公。

四、今時美國、美儲局一步錯步步錯

美儲局在2009年QE後，有數次機會QT，2015年縮表（QT），美股一跌，美儲局就騰雞，再QE；2018年隔夜錢一緊，美儲局又推出話不是QE的QE。到今時，美儲局持有的美國債和房揭債券已由之前的七千多億美元，增至今時逾九萬億美元，市場上多了八萬億美元的資金，美國人不是拿去辦實業、製造業，而是去炒股票，大企業賺了錢，也拿大部分出來作公司股票回購，而不是作產業投資。結果就是生產力（Productivity）逐年下滑，被他國公司，尤其是中國趕上。

一個明顯例子是，以前中國要入口洋釘，今時中國釘橫掃美加，是因為美國商家認為釘的利潤低，不如結業，買中國釘轉手賣，其餘資金和時間就去炒股。所以，不是中國釘搶了美國釘市場，而是美國釘自動放棄自己的市場。諗諗，釘咁平，由中國運至美國，運費咁貴，大家都是用同等的鐵，何故美國釘不用付貴運費兼有咁平美息，都競爭不過來？自己放棄嘛。所以美儲局或白宮想重振美製造業，就要將炒股的平錢變貴。但又同時將製造業的利息降下來，這個差異對待，是伏爾克用上的（見前文第二部分）。

特朗普和拜登都謂要重振美國製造業，美國人急功近利，No Way la。美國青年個個都認為自己可以一朝便成百萬、千萬、億萬富翁，就是要挖出多個代幣，寫出個遊戲程式，搞出個可吸眼球的網頁平台。人人宅男，只益了醫療界：頸梗、膊痛、彈弓指。

目前美儲局盼望的是，加息加到無消費，物價降，就通脹減，就可以不加息，減息了。但加息會帶來衰退，減息又會使通脹翻生，點辦？對鮑威爾言，早點唔撈美儲局長，就是解決他的噩夢時。

五、港局：樓/滙

一直以來，港的經濟危與機都在樓。

1997年2月，董建華未上任，他的大支持者話2000元的樓價太貴，所以他在未上任前的5月，就委任了梁振英去研究港樓策略。由於當時筆者也寫過些樓的文章，其中一篇是：《樓價二千八，供不起也請你供得起》，因為當時適婚男女有60萬人，一結婚就有30萬個住宅的需求。可能是這些文章也吸引了梁振英的眼球，他於1997年5月約我去香港會所午茶。我問他要建樓，地從何來，他說由淺水灣到舂坎角，有好多山坡可以建樓。但今時看來，地仍是解決樓的先要關鍵點。

董建華提出「八萬五」，可惜被金融風暴打垮。如真執行，每年真有八萬五，二十五年就會有212.5萬間樓，樓價怎也不會升至逾萬。

董建華下台後，曾蔭權再不主動推地，改用勾地政策，方便了地產商加價大賺。據聞曾上任時，反對政府主動推地，謂：唔見業主燒炭？到離任時最後一次行政會議提出要主動推地，原因？據聞是謂：仲唔推地，啲人上街啦！

今時要解決高樓價，仍是要先解決高樓價問題，要地？筆者N年都是那句：向郊野公園要地。不做這個解決不了高樓價，怕樓供應多了，會使今時已買樓者破產？日後再談。

過往十多年，港？能在環球股海中穩坐釣魚船，是因為國內和外資大量來港。但今美息升，國內又制水，港銀行同業結餘日日減，如減至五百億或以下，你估外圍大鱷會否又來攻港股滙？美國亡中/港之心不死，不要以為他們不會來，要怎拆局？是金管局事嘛，暫不談了。

一句，環球息、滙、經濟局不易破，各位多多執生好了。今文全無圖，硬嘢，不要話我搵圖呃位（其實搵相應的圖仲花時間）。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。