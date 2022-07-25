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25/07/2022

牙齒痠軟、鴛鴦臉？可能是顳下頜關節綜合症！徒手復位配合針灸，可擊退根源問題？

#中醫 #健康 #牙齒酸軟無力 #鴛鴦臉 #歪面 #牙齒過敏 #牙骹歪 #磨牙 #顳下頜關節綜合症 #關節軟骨移位 #徒手復位 #針灸
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  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    美女中醫

    本欄每周五更新

　　市區錄得36.1度高溫，是香港有記錄以來七月最高的氣溫。連續多日的酷熱警告，朋友們都喜歡借助雪糕、凍飲來降降溫，可憐Anna每次吃完雪糕後都會出現牙齒敏感。她持續多年牙齒過敏的問題源於牙骹歪，所以導致牙齒咬合不正，不單牙齒酸軟不適，牙面琺瑯質磨蝕，同時出現鴛鴦臉，故遂來求診。

 

　　Anna無奈説：「譚博，我已戒掉咀嚼香口膠、果仁或魷魚絲等黏韌、堅硬食物的習慣，但就是因為一向性格緊張，睡覺時有磨牙或咬緊牙關的習慣。雖然每晚睡覺時都有帶著牙膠套保護牙齒，從而希望減輕磨牙對牙齒的傷害，但仍難避免牙面磨損的問題，所以牙齒持續酸軟不適且無力。近期，還出現說話、打呵欠時牙骹痛，經常聽到顎骨「卡卡」聲，牙骹不能順暢開合，有時面部、頭、耳、牙齒和肩頸都出現疼痛，現在更見面歪、嘴歪而出現鴛鴦臉，說話不清等。

 

　　我從書展買到譚博你徒手整型的著作，看著、看著，對文章內容很認同，感覺找到救命草，希望自己還有得救。

 

　　想知道從你的角度來看，怎樣看這個問題？同時，有沒有辦法幫到我呢？」

 

《失戀33天》劇照

 

　　經詳細檢查後，我答：「Anna你患上顳下頜關節綜合症，是由於關節軟骨移位和局部軟組織發炎導致。」

 

　　Anna心急地問，我已經戒掉咬香口膠、果仁或魷魚絲等黏韌、堅硬食物的習慣，就是磨牙難以自控，就會出現這個問題嗎？」

 

　　我答：「你戒掉的習慣，是可以減輕肌肉勞損，但磨牙的問題，足以造成顳下頜關節綜合症。」

 

　　Anna點頭示意明白，並追問：「那麼從你的角度來看可以怎麼辦呢？」

 

　　我答：「肝主筋、腎主骨，意指肝臟管轄筋腱和軟組織，腎臟管轄骨頭牙齒等硬組織，若果肝、腎欠佳，便會令骨頭、筋膜、軟骨和關節等組織容易出現創傷、錯位和發炎，炎症又會導致身體產生瘀邪、堵塞，影響經絡循環，從而造成結構移位。經絡堵塞和瘀邪，又會令歪斜的結構由於氣血循環不足而無法恢復正常生理結構狀態，於是，被推歪的鴛鴦臉只會愈來愈嚴重，當然牙齒敏感和各樣疼痛亦會相繼變得更差，這是惡性循環。」

 

　　Anna 緊張地問：「那可以怎麼辦？」

 

　　我答：「先用徒手復位，將歪的顳下頷（牙骹）關節回復正常生理結構位置，再佐以針灸，便可以將根源的問題徹底改善。」

 

　　Anna問：「徒手矯型痛不痛？」

 

　　我答：「絕對不痛。」

 

　　Anna續問：「那針灸的原理是……？」

 

　　我答：「肝、膽、胃、三焦、小腸和大腸經都沿顳骨和下頷骨而行，之前提及過肝主筋、腎主骨，故我們可以用針灸治療來補肝益腎、通絡化瘀，除了強筋健骨外，還可以調整各方面經絡循環，有助化瘀通絡、養氣活血，從而鞏固關節和整體結構的狀態。」

 

　　Anna 雙眼發光，問：「怎樣辦？」

 

　　我答：「針刺：腎俞、肝俞、耳門和地倉等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次一療程。」

 

　　Anna問：「每次需時幾耐？」

 

　　我答：「30分鐘。」

 

　　Anna大喜：「我已經浪費了四年時間，馬上處理吧！」

 

 

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