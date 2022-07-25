  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

25/07/2022

張智威：內房too big to fail！現價可部署！拆解中概股退市危機！硅料價格回落　部署中下游光伏股？

#hot talk 1點鐘 #蔚小理 #中概股 #內房股 #光伏股 #港股 #分析 #信誠證券 #張智威
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

 

　　據報內地為中概股退市潮拆招，據企業所持數據的敏感程度建立分類系統。一眾中概股早市走勢分歧，其中「蔚小理」表現強差人意，回吐6—7％，是否意味市場憂慮該板塊有較多敏感資料，有較大退市風險？光伏股上游股份急跌，行業分析料硅料價格第四季起下跌，目前是否應該重新部署中下游？內房股今日（25日）撐市，據報內地打算成立2000至3000億人民幣為幾個選定的房地產開發商提供資金支持，且國常會開腔促房地產市場平穩發展，而恒大(03333)或達成債券重組方案，早市表現最好的五隻藍籌均是內房物管，這一輪升勢可持續多久？

 

 

影片網址：https://youtu.be/KXLhVwlwMT4?t=54

 

►把時間軸拉到00:53開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #蔚小理 #中概股 #內房股 #光伏股 #港股 #分析 #信誠證券 #張智威

更多財智文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk