  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
我家私房菜Foodie What’s OnShopping What’s On料理NatFix鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部保哥快趣煮鹹蝦燦假日煮場
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

25/07/2022

MIRROR紅館演唱會睇騷攻略｜九巴開設11條特別線！「鏡仔」應援巴士送「鏡粉」回家！一個地方勢成MIRO打卡熱點！

#紅館 #演唱會 #打卡 #特別線 #MIRROR #暢運道停車場 #紅館演唱會 #鏡仔 #MIRO #鏡粉 #MIRROR演唱會2022 #MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 #應援巴士 #MIRROR演唱會 #九巴
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　人氣男團MIRROR首個紅館演唱會《 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》今晚開騷！為配合MIRROR紅館演唱會，九巴開辦11條特別線方便觀眾離開，於演唱會結束後約15分鐘在暢運道停車場（綠閘對開）開出！九巴更為「鏡粉」aka MIRO準備驚喜——每晚都會有不同「鏡仔」應援巴士登場！

 

MIRROR早前推出今年第2首團歌《WE ARE》，亦是今次演唱會的主題曲。

（圖源：MIRROR facebook）

 

　　九巴將於7月25至31日、8月2日至6日（一共12日）開辦11條特別線，車費由$18.3至$25.9不等！即睇詳細巴士路線資料：

 

36R：往石圍角（經葵芳、葵興、石籬、石蔭、安蔭、梨木樹、象山）

41R：往長青邨（經大窩口、荃灣市中心、福來邨、長安、青衣邨、長康）

87R：往烏溪沙站（經沙田第一城、濱景花園、富安花園、馬鞍山）

98R：往坑口（北）將軍澳醫院（經秀茂坪、寶達、康盛花園、翠林、景林、厚德）

215R：往順天（經觀塘、藍田、油塘、碧雲道、安達、安泰）

224R：往黃大仙（經德朗、啟業、彩虹、慈雲山、竹園、樂富）

259R：往屯門碼頭（經屯門公路轉車站、屯門市中心、安定、友愛、豐景園、新屯門中心、蝴蝶邨）

260R：往兆康苑（經屯門公路轉車站、屯門市廣場、新墟、大興、良景、寶田）

269R：往天恆邨（經大欖隧道轉車站、YOHO MALL、元朗大馬路、天耀、天瑞）

270R：往聯和墟（經大欖隧道轉車站、新田運輸交匯處、上水站、嘉盛苑、粉嶺站、華心邨、粉嶺中心）

271R：往太和（經廣福、寶鄉橋、大埔中心、怡雅苑、富亨）

 

Read More：MIRROR紅館演唱會｜3場MIRROR演唱會直播門票開賣！最多3個裝置同時觀看！MIRO專享$280優惠價，仲可以睇埋後台實況！

 

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#紅館 #演唱會 #打卡 #特別線 #MIRROR #暢運道停車場 #紅館演唱會 #鏡仔 #MIRO #鏡粉 #MIRROR演唱會2022 #MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 #應援巴士 #MIRROR演唱會 #九巴

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk