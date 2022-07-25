金曲頒獎禮｜鄭欣宜完成女歌手獎大滿貫！張敬軒力證是「一線」歌手！邊位年輕歌手成大贏家？一文睇晒完整得獎名單！

MIRROR、林家謙、Serrini、張天賦、Tyson Yoshi等新生代歌手的出現，為本地音樂開拓無限可能性，也讓香港樂壇更加百花齊放！每年大大小小的音樂頒獎禮，正是讓一眾歌手聚首一堂的盛事，也好嘉獎過去一年表現出色的歌手！作為上年度的最後的音樂頒獎禮，由香港電台及TVB首度合辦的音樂頒獎禮《香港金曲頒獎典禮2021/2022》昨晚圓滿結束，大會一共頒發了13組音樂獎項、合共35個大獎，惟賽果令不少樂迷大失所望，加上近半數得獎者缺席頒獎禮，難怪不少人直言要「熄電視」！



雖然《香港金曲頒獎典禮2021/2022》惹來不少負評，但當晚亦出現了不少有趣或驚喜場面！即睇！



【金曲頒獎禮】1. 劉德華做開場表演嘉賓



久未在港露面的劉德華，不但罕有現身《香港金曲頒獎典禮2021／2022》，更擔任開場表演嘉賓，帶領一眾年輕歌手獻唱《如果有一天》，讓大家有機會回味四大天王的經典金曲！



（圖源：香港電台Facebook）



【金曲頒獎禮】2. 鄭欣宜完成女歌手獎大滿貫



今年鄭欣宜樂壇成績驕人，繼先後《新城勁爆頒獎禮2021》奪得「勁爆歌曲」和「勁爆女歌手」、於《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》奪得「女歌手金獎」、和「我最喜愛的女歌手」，昨晚再於《香港金曲頒獎典禮2021／2022》勇奪香港金曲女歌手大獎，完成女歌手獎大滿貫！欣宜由昔日因肥胖外型而惹來觀眾負評，經過自己不斷的努力，加上對音樂事業的熱情，終於有所收成，實在值得恭喜！



（圖源：香港電台Facebook）

【金曲頒獎禮】3. 張敬軒力證是「一線」歌手



「軒公」張敬軒不但努力做好自己的音樂，更出心出力提攜新人，就以他剛剛過去不久的紅館演唱會為例，就請來MIRROR成員姜濤、Ian陳卓賢、Jer柳應廷，以及林家謙、Serrini、張天賦、Tyson Yoshi等年輕歌手做表演嘉賓！作為樂壇大前輩，張敬軒本來也做足準備出席金曲頒獎禮，惟日前工作中有工作人員確診新冠肺炎，所以只好改以拍片形式「現身」演繹得獎歌曲《俏郎君》，還搞笑地展示自己的陰性快測結果，似乎要力證自己是「一線」歌手！



（圖源：香港電台Facebook）



除了這些有趣或驚喜場面，最多人關注的始終是當晚的得獎名單！即睇《香港金曲頒獎典禮2021／2022》完整得獎名單，看看有無你的心水歌手得獎！

香港金曲男歌手大獎：張敬軒



香港金曲女歌手大獎：鄭欣宜



香港金曲樂隊大獎：Supper Moment



香港金曲最佳中文唱片獎：

（男歌手）張敬軒《The Brightest Darkness》

（女歌手）菊梓喬《不能放手》

（樂隊／組合）MIRROR《One and All》



香港金曲全球華人至尊金曲獎：Gin Lee feat. 張學友《日出時讓街燈安睡》



香港金曲金曲獎：

鄭欣宜《先哭為敬》

炎明熹《真話的清高》

曾比特《我不如》

呂爵安《E先生連環不幸事件》

張敬軒《俏郎君》

泳兒《荊棘海》

MC張天賦《記憶棉》

AGA 《City Pop》

衛蘭《It’s OK to be sad》

姚焯菲《原來談戀愛是這麼一回事》



香港金曲CASH創作歌手獎：

（金獎）馮允謙

（銀獎）林奕匡

（銅獎）葉巧琳



香港金曲年度最佳進步獎：

（金獎）葉巧琳

（銀獎）洪嘉豪

（銅獎）施匡翹



香港金曲男新人獎：

（金獎）Mike曾比特

（銀獎）MC張天賦

（銅獎）ANSONBEAN



香港金曲女新人獎：

（金獎）炎明熹

（銀獎）姚焯菲

（銅獎）張蔓姿



最佳合唱歌曲獎：MIRROR《BOSS》

香港金曲華語歌曲獎：谷婭溦《倔強》



香港金曲最佳劇集歌曲獎：

（金獎）JW王灝兒《我不想別離》

（銀獎）譚嘉儀《不可能發生》

（銅獎）Gin Lee／蕭凱恩《這種親》



香港金曲榮譽大獎：鮑比達



網上重溫《香港金曲頒獎典禮2021／2022》（按此）



