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26/07/2022

7日逾35度今年史上最熱 工會：近日多宗中暑猝死

#酷熱天氣 #中暑 #職業病
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　　【晴報專訊】本港連日高溫，昨最高氣溫達35.8度，為今年第7日錄35度以上高溫，成為本港史上最熱一年。有工會指清潔、裝修、街市等工友均出現中暑，甚至猝死情況，部分排檔更熱至停工，倡把中暑納入職業病。

 

有商販協會指花園街昨日部分排檔，在酷熱天氣下暫停營業。


　　醫生指中暑應盡快降溫；學者籲炎夏行山勿搵命博，應量力而為。

　　受副熱帶高壓脊影響，昨最高溫錄得35.8度，上水更高達38.8度，創歷來第二高溫。7月至今錄得16日達33度以上酷熱日數，及19日熱夜，同創歷來第二高；酷熱天氣警告亦發出18日。天文台預測未來9日持續天晴酷熱，今日市區最高氣溫約36度。

 

天文台預測未來9日持續天晴酷熱


　　勞聯副主席譚金蓮指，從事園藝、裝修等戶外工作的工友近日出現「熱到暈、熱到嘔」的中暑情況，部分私人公司趕工未能安排午休，直言中暑是「不見血」的工傷，難證工作期間不適，做「炒散」更不會上報，倡把中暑納入職業病。食環署職工權益會副主席李美笑稱，近日不少清潔工中暑，但因不屬工傷故不敢休假，以元朗區187個垃圾站為例，僅得3個簽到站附設冷氣，狠批食環署「懶理」。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文說，上月至今共錄最少5宗工作期間猝死個案，疑與炎熱天氣有關，認為政府應修例保障工人。

酷熱行山易熱衰竭 「唔使搵命博」

　　此外，全港仍有62個食環署街市及熟食市場無裝冷氣，監察公營街市發展聯盟成員吳天楠稱，炎夏的街市室溫逾40度，檔販只以風扇降溫，批政府多年未有正視。花園街商販協會黃培清主席更指，部分排檔「熱到罷工」，鐵皮下體感溫度達43度。

　　教大健康與體育學系高級講師雷雄德說，行山消耗的能量為平日的1倍，易出現熱衰竭，籲量力而為，「唔使搵命博」，體力不支時應休息後再下山。家庭醫生林永和提醒，如中暑或熱衰竭應盡快降溫。

 

轉載自: 晴報

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