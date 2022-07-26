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26/07/2022

熱浪停不了，德國率先棄守去煤電化承諾背後

#巴黎協定 #德國 #煤電 #化石燃料 #熱浪
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新



　　過去兩星期歐美以至亞洲多國受熱浪侵襲，再次迫使我們面對氣候暖化的挑戰。大家都知道導致溫室效應的最大元兇是二氧化碳，唯一改善方法便是減少使用化石燃料，而歐洲多國本來是倡導環保的先鋒國家，特別是德國。現在因一場俄烏戰爭，迫使德國率先重拾煤碳發電，這對之前為環保所作出的努力有很大的衝擊，甚至或許令到全球熱浪停不了。
　
　　美國總统拜登為說服中東產油大國加大石油產量，上兩周踏上中東之旅卻結果無功而還，石油和天然氣價格繼續上升。不過，最使歐洲不安的是，俄羅斯有可能隨時停止向歐洲輸出天然氣。
　
　　早前俄羅斯對北溪一號作出例行性維修十天，暫停供應燃油，這已使得歐洲國家如坐針氈，作出諸多猜測。即使俄方日前已重開北溪一號，他們還是擔憂歐洲能源安全問題。
　
　　歐洲腹背受困，一方面美國為了加強對俄羅斯的制裁，不停向歐洲施壓，而歐盟亦隨之公布其新能源政策，就是停止依賴俄羅斯的石油，在2022年底前禁止購買俄羅斯的石油，另方面他們又無法及時尋獲替代能源。
　
　　諷刺的是，俄烏戰爭爆發後，歐盟以為可以從美國和其他國家大幅增加採購液化天然氣等能源，但為接收這些能源建立必要的基礎設施卻需要時間，有人估計可能長達三數年。
　
　　正所謂遠水不能救近火，在能源安全面前，德國表示不得不做出痛苦決定，重啟已經廢棄的煤電，並重新加大對石化能源的投資。這個歐盟最大經濟體一這樣宣布，意大利、奧地利、荷蘭、丹麥也紛紛宣布類似重啟煤電項目的計劃，以往對降低碳排氣量的承諾，不能不暫拋諸腦後。
　
　　眾所周知，煤碳石油等化石燃料，乃排放極高的二氧化碳，但這些化石燃料在相比之下卻是最便宜以及最方便能獲得的資源。事實上，歐洲本來便擁有豐富和現成的煤炭資源與基礎設施，而德國在上世紀工業化過程中便成為全球最大的產煤國。　

 

（iStock）

　
　　可是，德國盛產的褐煤卻是一種低質燃料，比黑煤排放更多溫室氣體到大氣中，而其開放式的礦坑，亦會吞噬周邊風景線和村莊，公民社會對此的抗議聲此起彼落，而且聲音愈來愈激烈，要求由政府政策帶領下，推高再生能源使用量，減低綠色能源的成本，逐漸告別煤電。
　
　　在2019年綠黨在國會選舉中大勝後，綠黨更提出全面廢煤時間表，而德國保守聯合內閣在能源政策上也來大翻轉，從爭取煤礦區選票到廢煤，可謂是拿出極大的勇氣，並表示致力落實「巴黎協定」，計劃到2030年將燃煤發電量削減約六成，2038年前淘汰煤電。
　
　　此外，自2011年日本福島核洩漏大災難發生後，德國便開始廢核時間表，並在2022年之前逐步淘汰該國所有核電廠，成為全球首個廢核廢煤的國家，致力推動綠色再生能源，贏得世人不少掌聲。
　
　　可是，知而行難。目前再生能源最大的挑戰，就是如何確保穩定供電。德國雖正加強研發再生能源效率的提升，和儲存電力的技術，但目前還在實驗階段，無法不依賴俄羅斯的天然氣作為後盾。
　
　　最要命的是，即使德國欲重啟廢置的煤電廠和重挖煤礦場，但早已流失的有關勞工和設施及專業技術怎樣恢復過來，也足以令德國政府費煞思量。
　
　　觀乎過去六個月以來，歐盟跟隨美國對俄羅斯實施制裁，但這制裁似乎並不奏效，反之令自己首先中槍，把過去對改善氣候變遷的努力驟然而止，這更有可能禍及全球。那麼，歐盟是否有需要就俄烏戰爭上作出檢討和定出新戰略？

 

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