  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康解「迷」
健康大晒欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

26/07/2022

酷熱天氣狂灌水降溫，小心熱衰竭損害中樞神經！每小時唔可以飲超過幾多杯？

#健康小tips #健康 #熱衰竭 #中暑 #飲水 #狂灌水 #鈉質 #中樞神經系統受損 #中樞神經系統受損 #四肢抽筋 #頭痛 #頭暈 #作嘔
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　酷熱天氣下，中暑風險大增，不少人會飲水降溫。但有急症科醫生表示，熱衰竭起因之一為攝取過多水份，稀釋了身體中的鈉質含量，影響中樞神經系統，嚴重者會出現四肢抽筋，提醒勿「狂灌水」，每小時要控制攝取量不多於6杯。

 

梁兆琮

 

　　港大臨床醫學學院急症醫學系臨床助理教授梁兆琮表示，因高溫影響的熱疾病，包括熱痱、熱水腫、熱痙攣，一般在補充水份、冷卻、肌肉按摩後可得到改善。如戶外氣溫高，因人多、站得久及缺水引起的「中暑」，會出現血壓低、大量出汗、反射性心跳加速等問題，同樣經休息亦可痊癒。

 

飲太多水致鈉質偏低

 

　　但他指，較嚴重的中暑為熱衰竭，主要在炎熱環境下體力透支，身體流失的水份，多於攝取的水份，患者可高燒達38至40度，出現頭痛、作嘔作悶等症狀；而另一熱衰竭起因，則是相反，因攝取過多水份，致鈉質偏低，患者未必會發燒，但可影響中樞神經系統，嚴重者會出現四肢抽筋，臨床上需抽血檢驗鈉水平，並補充鈉質。

 

　　而最嚴峻的中暑情況為熱射病，他指，高燒可達40度以上，呼吸加速，引起全身炎症、中樞神經系統功能障礙、彌散性血管內凝血等，較典型患者為長期病患及長者，由於身體出汗功能減弱，當有戶外活動時，無法排汗中和體溫；而由戶外勞動或活動引起的熱射病，則主要集中在年輕人。

 

 

每小時勿飲多於6杯

 

　　他稱，夏天需要適量攝取水份，由於大腦對脫水有延遲反應，一般身體流失的水份多於體重的2%以上，才有口乾感覺，故戶外活動必須每小時分段飲用3至4杯水，同樣不應「狂灌水」，每小時控制攝取量不多於6杯。

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多健康解「迷」文章

你可能感興趣

#健康小tips #健康 #熱衰竭 #中暑 #飲水 #狂灌水 #鈉質 #中樞神經系統受損 #中樞神經系統受損 #四肢抽筋 #頭痛 #頭暈 #作嘔

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk