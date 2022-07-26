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26/07/2022

不常講的K先生，因新冠紅起來！今期食譜：滿滿維他命K「番茄芹菜蘑菇牛油果船」

#識食 #素食 #飲食 #煮食 #食譜 #自己煮 #走肉 #無肉 #維他命K #番茄 #維生素K #芹菜 #蘑菇 #牛油果 #新冠肺炎
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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　「今天晚上，我們要不要去唱K呢？」同事在群組中這麼的提議著。「你們心目中的K歌是甚麼，可以在影片下面留言嗎？」網紅這麼的跟網民互動著。「唱K」和「K歌」這些的香港常用語中的「K」，即卡拉OK，是從日文Karaoke（カラオケ）而來。而這裏說的「唱K」，當然指的是唱卡拉OK，而「K歌」則是專為卡拉OK而創作的歌曲，亦有飲歌、在卡拉OK常唱的歌的意思。

 

　　跟香港的便利商店（台灣說「超商」，香港的便利商店品牌不多，其中以7仔和K仔的分店最多），和K歌不一樣，同樣帶有「K」的維生素，卻是比較少成為焦點，被討論到。前一陣子，一份荷蘭研究報告指出，新冠病人治療結果不一，可能跟體內維生素K的高低有關聯的，就這樣，本來愛好隱居、不愛拋頭露面的維生素K，一下子被叫喚了起來，引起了大家的注意。

 

　　不管那研究結果是不是真的（不少新冠相關的研究還在進行中），維生素K確是合成骨鈣蛋白（ Gla-protein） 所必需的成分，而這骨鈣蛋白則有凝血、維持骨骼健康、抑制血管壁鈣化、調節細胞生長和傷口癒合等功效。既然是這麼重要的營養素，走肉朋友，可能在天然的食物中找得到嗎？

 

　　固然，維生素K是可以在動物性食物，比如牛肝、魚肝油、蛋黃和乳酪等中獲得的。但是，走肉朋友亦不必太擔心，因為它亦會出現在綠色蔬菜類、藻類、豆類等中的。吃一小飯碗的綠色蔬菜，加點能幫助吸收的橄欖油，就能充分攝取到所需的維生素K了。（記住喔，跟所有東西一樣，維生素K不宜過量吃，不然會容易發汗、皮膚發紅、肝臟受損等喔～）

 

下頁睇「番茄芹菜蘑菇牛油果船」點整

 

 

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