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26/07/2022

林超英消暑大法｜蚊帳內開USB風扇！垂直百葉簾擋陽光！前天文台台長仲有乜招數戰勝酷熱天氣？

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　好熱哩？本港連日氣溫天氣熱辣辣，大多數人都已開啟家中的冷氣來吹，惟一向以環保見稱的前天文台台長林超英，仍然堅持「節能減碳」，即使氣溫高達36℃或以上，都未有開冷氣，僅以直徑15厘米長的USB風扇製造涼風消暑！乍聽之下，只覺林超英「超離地」，但想深一層，全球暖化衝擊生態環境，導致不正常暴雨、乾旱、冰川融化等現象，節能減碳確實是必要行動！如果你能像林超英一樣，捱得住沒有冷氣的日子，或想嘗試過一些沒有冷氣的日子，不妨參考林超英的獨門消暑大法！即睇！

 

【林超英消暑大法】1. 用USB風扇！

 

　　一向以環保見稱的林超英，最為人熟知的「節能行徑」就是：堅拒開冷氣！林超英曾分享「使用USB風扇消暑心得」：以直徑15cm的USB風扇製造涼風，遠距離吹上半身和頭部，將汗蒸發，就可以令皮膚表面溫度下降！

 

　　他又指，如果在房間中央位置放置一把「氣流扇」，就可以把入屋的氣流「扯進」房間內部而不會焗促。

 

【林超英消暑大法】2. 蚊帳內開風扇仔！

 

　　夏天多蚊，所以林超英睡覺時會用蚊帳，再用支架掛起一部風扇仔，讓風力在蚊帳內製造氣流，產生涼快感！林超英指：「大約距離1至2米，吹向頭和肩膊，有涼風吹住就瞓得著。」

 

（圖源：林超英網誌「草雲居」）

 

【林超英消暑大法】3. 睡竹蓆！

 

　　以前未有冷氣／未習慣長開冷氣的日子，很多人都會善用竹蓆來降溫，林超英至今仍有瞓竹蓆這習慣！事關竹蓆是用竹篾做成，而竹篾裏沒有很多空隙，所以導熱能力較強，人睡在上面，竹蓆能不斷通過熱傳遞把熱量帶走，就算不開冷氣，一樣有降溫之效！

 

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【林超英消暑大法】4. 使用垂直窗簾擋住陽光

 

　　林超英曾撰文批評，指現時香港的屋宇設計出錯，很多新樓為營造「豪宅感」」而用上大片玻璃或落地玻璃，因而吸收大量陽光進屋，直接曬熱牆壁、地板、傢俬等，恍如在屋內設置了一部輻射型暖爐，令人愈住愈熱。所以為防止太陽光直射入屋，林超英會用垂直百葉簾擋住陽光及隔熱，從而減低室內溫度。他指，垂直百葉簾同時能容許空氣流通。

 

　　林超英更進行測試，分別量度室內牆壁、百葉簾內側和落地玻璃窗內側的溫度，順序為31.1、42.5和54.5度。「牆壁的溫度與流過室內的空氣相近，超過50度的高溫反映太陽光對玻璃加熱的威力，而42度則反映玻璃與窗簾之間空氣的隔熱功能，降低了勁熱玻璃對室內的影響。」

 

（圖源：林超英網誌「草雲居」）

 

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