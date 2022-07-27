移民潮中學收生不足 奇招搶新來港生 免費坐校巴贈iPad

【晴報專訊】升中派位結果昨公布，「粥多僧少」情況下，獲派首三志願創歷來新高，不少同學得以「上流」到心儀學校，但弱勢學校在生源不足下，要各出奇謀「保收生」，教師不得不化身「經紀」，接送新移民學生家長前往學校參觀，甚至向新生送iPad或提供全年免費校車吸引轉校。有老師慨嘆：「點解學界要做到咁？」，直言對同學未必有利。

今年學生更易獲派心儀中學。圖為油蔴地天主教小學學生。

今年升中派位整體獲派首三志願比例高達94%，是2007年派位改制以來最高，多間學校都見學生收到結果後歡呼，鮮魚行學校校長施志勁相信，在移民潮下，同學更易獲派心儀學校，聽聞有剛遷居的家長，即使獲派到英中，亦想叩門轉到近居所的中學，但已勸對方「諗真啲」。

獲首三志願新高 弱校收生更難

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀亦指，今年中一學額較充裕，第二組別學生亦有機會獲派第一組別的學校。有同學透露，曾到香港華仁書院面試但未獲正取，以為不成功，卻統一派位獲派到該校，更有同學坦言：「我本身係band 3，但又派得好高」。

教育局學位分配組辦事處外，昨有多名疑為中學教職員向新移民家長介紹學校。

有人歡喜有人愁。弱校本已收生難，不少惟有向新來港學生埋手。在觀塘的教育局學位分配組辦事處，昨現場所見，每當有領了派位證及註冊證的家長步出，即有數名不同校的教師及家長義工上前「推銷」，介紹學校特色，又會留下聯絡方法，部分甚至安排家長登上私家車前往學校參觀。

有在場教師坦言，首次要如此「撈仔」，另有指收生不足問題已路人皆見，直言業界失去最大工會後，當局對解決問題反應冷淡，慨嘆「點解學界要做到咁？」據了解，屯門、黃大仙及將軍澳均為收生不足的「重災區」，不少學校都訂「君子協定」，不收來自同區的叩門生，但有教師直言有人會違諾。

在將軍澳任教的李老師透露，有學校靠校董會自掏腰包灑「銀彈」吸學生，送校服、書簿或iPad，甚至會等學生完成註冊及編班試後，帶他們到迪士尼玩。他又稱，有學校會等他區學校考分班試時，到校門「搶人」，有受影響學校投訴無門，惟有護送學生離開，坦言不少家長未必知何謂「好學校」，「可能同學本身好叻，結果去弱校讀咗兩年又要轉校」，直言情況對學生未必有益，但無奈收生壓力漸大，望當局正視。

充當「經紀」推銷 教師無奈

有在黃大仙任教的資深教師指，「私家車隊」做法不罕見，而今年派位結果理想，弱校更難說服家長轉讀，部分學校會安排免費校巴接送跨區學生，亦有直資學校會免學費，「家長見唔使錢讀書，直資學校活動更多元，可能都會考慮」。

教育工作者工會主席黃健豪表示，望教育局即時介入及應對教師要做「唔係教育專業要做嘅事」，但認為情況非一面倒差，因個別學生人數較多地區，或有家長不滿派位結果，但難在同區叩門，鄰區學校或有空間提供較好的教學環境。

學生叩門九華 盼成下一個李嘉誠

競爭減少，家長叩門亦更進取，「音樂椅」效應延續。在傳統名校皇仁書院，家長盧小姐稱，兒子本已獲派首志願、所屬東區的名校張祝珊英文中學，但一直心儀皇仁，早前因該校統一派位的跨區名額不多才不敢報，但現時亦想碰碰運氣。另有家長指，自行分配學位及統一派位皆以皇仁為首選，但僅獲派第二志願的香港華仁，相信以兒子全班成績前十，亦有望叩門成功。

另一傳統名校九龍華仁書院，黃女士請假帶兒子叩門，其子周同學稱，九華校舍環境及學術成績理想，又知特首李家超與不少名人均為九華舊生，望有機會入讀，像其他校友般為校增光，但個人更希望像李嘉誠般「賺多啲錢」，助貧苦大眾。家長劉太則稱，兒子本已獲首志願學校錄取，但認為移民潮下學位或有變動，相信有機會叩門成功。