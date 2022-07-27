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27/07/2022

朱麗倩帶隊闖主題樂園 劉德華千金劉向蕙變高妹

#劉德華 #朱麗倩 #劉向蕙
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　　【晴報專訊】劉德華（華仔）日前出席頒獎禮，近日又與林家棟、彭于晏等拍攝新戲《潛行》，非常忙碌。不過，華仔的太太朱麗倩及愛女劉向蕙也不愁寂寞，有讀者報料，朱麗倩兩母女前日在酷熱天氣下暢遊迪士尼樂園，穿上白衫、白褲的朱麗倩，與女兒、工人姐姐及疑似保鑣等一行人，在城堡前欣賞歌舞表演。

 

麗倩保持警覺四處張望，十歲的劉向蕙亦已長高至媽咪膊頭。（《晴報》圖片）

劉向蕙熱到零表情。（《晴報》圖片）

朱麗倩不時為愛女抹汗，關懷備至。 （《晴報》圖片）

 

　　據讀者報料指，朱麗倩一行人欣賞完表演後，留下保鑣一人霸位，其他人即到附近餐廳吃晚餐。直至八點半的煙花匯演，朱麗倩與劉向蕙全程與工人及保鑣席地而坐，期間劉向蕙不斷拍照，表現興奮。十歲的劉向蕙穿黑衫、紮馬尾，雙眼似足爸爸，亦長高不少，搖身一變已成為長腿美少女。但由於天氣悶熱，劉向蕙不時流汗，經常目無表情，朱麗倩則用紙巾為她抹汗，果然是廿四孝媽咪。

 

華仔日前到電視城出席頒獎禮，成為焦點。（資料圖片）

 

轉載自: 晴報

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