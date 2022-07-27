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27/07/2022

糖尿病人患「糖尿心」風險高2至4倍！特定血檢檢查可評估心臟衰竭風險，每次收費不過千

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　　香港約有70萬糖尿病患者，惟糖尿病人出現「糖尿心」的風險比一般人高2至4倍，當中30%二型糖尿病人最終或患心臟衰竭，死亡率比一般病人高4至8倍。有糖尿科醫生指，血液檢查NT-proBNP被發現可評估二型糖尿病人的心臟衰竭風險，相關數值愈高代表風險愈高，有望及早發現及治療。

 

醫生建議糖尿病患者或對心臟衰竭有疑慮人士，可到私營機構抽血檢查NT-proBNP。

 

　　香港糖尿病專科中心內分泌及糖尿科專科醫生周振中解釋，「糖尿心」是致命的大血管併發症之一，患者會有冠心病、心房纖顫或心臟衰竭等，並以心臟衰竭最普遍，屬隱形殺手，初期症狀不明顯，傳統併發症檢查亦不能判斷相關風險。

 

驗NT-proBNP 測風險

 

　　不過，周引述研究指，監測急性心臟衰竭的黃金指標「血液檢查NT-proBNP」，近年發現可用來評估二型糖尿病人的心臟衰竭風險，隨科技進步亦變得易做和價格下降。

 

　　他稱，NT-proBNP是心室擴張、肥厚或受壓時分泌的荷爾蒙，正常低於125pg/mL，數值愈低顯示心臟功能愈好；若超標即未來1年因心血管病入院或死亡的風險會高近3倍，患者需再作檢查並服用保護心臟的降血糖藥等；如數值正常則只需每年複檢。

 

　　香港醫護聯盟去年中委託香港糖尿病專科中心，為196名正接受治療的二型糖尿病患者進行一系列併發症檢查。結果發現，1成人的NT-proBNP數值超標，最高達2,000pg/mL，即心臟衰竭風險極高，惟他們的血糖、血壓及血脂均控制在正常水平，反映在缺乏NT-proBNP檢測的情況下，部分患者的心血管疾病風險或被忽略。

 

每次收費 不多於1000元

 

　　周建議糖尿病患者或對心臟衰竭有疑慮人士，可到私營機構抽血檢查NT-proBNP，每次收費應不多於1,000元。

 

 

轉載自: 晴報

 

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