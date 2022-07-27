樓市下跌，業主唔驚買家驚

近日物業市場大吹人為淡風，不少分析員、財務顧問，甚至物業代理都睇淡樓市，亦有老友同我講應該放售一些物業，我話現在才放售已經太遲，我早已在樓市市況不俗時出售手上質素比較差的單位，現在靜待入市時機，老友話現在入市，唔係掛，唔通我真係膽生毛？

老實說，我亦認為在疫情以及未通關的情況下，樓市會作出調整，但幅度應該有限，現在中原指數180點，我搵人打賭中原指數會不會下跌至160，如果會是我輸，如果中原指數上升至200是他們輸，我以為一定會有很多人同我對賭，誰不知一個都冇，由180點跌至160，只不過是跌了11%，如果連11%都唔過敢賭，就唔好話樓市會大跌。

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有老友話我傻，現在話樓市大跌的人只不過是希望業主賣樓，尤其是物業代理，他們可以多做生意，我認為以這個心態講樓市下跌，可能會弄巧反拙，最終是業主唔驚買家驚，就算夠膽買樓，都會大力鋤價，與業主的叫價差距愈來愈大，成交的機會則愈來愈微，對物業代表有甚麼好處，我真係唔知道，或者他們認為會嚇到業主賣樓。

有不少人認為，香港加息事在必行，加息令業主負擔加重，希望業主賣樓亦只不過是不想他們負擔高息。那些人咁樣諗就太睇少金管局，除了逆周期措施之外，還有壓力測試，如果咁嚴格都幫唔到業主守住自己物業，市況一定很壞，大家都劈價賣樓，甚至去到一個不可抗力階段，業主蝕錢亦非戰之罪。