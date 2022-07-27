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27/07/2022

氣炸鍋食譜｜快速做好大牌檔風味「椒鹽豬扒」！金黃惹味送飯送啤酒一流！

#識食 #食譜 #自家煮 #住家菜 #豬扒 #氣炸椒鹽豬扒 #小菜 #椒鹽豬扒 #大牌檔
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    韋太

    韋太 (Irene Chan)，烹飪導師，食譜作者及擔任食譜創作工作。

     

    曾獲多間大型機構邀請撰寫食譜。2009-2020年出版了15本個人創作食譜，分別是《自家製懷舊小食1&2》、《一口果香》、《小食多滋味》、《我愛手工麵包》、《你煮得到的家常菜》、《人氣曲奇蛋糕》、《韋太王牌甜品》、《人氣招牌家常菜》、《全手工低溫做麵包》、《最多人想學的前菜小食》、《簡易全雞宴》、《簡易調補家常菜》、《簡易全肉宴》以及《簡易降血壓消脂家常菜》。

    我家私房菜

    本欄每周三更新

　　不少家常菜都會看到豬扒的蹤影，例如洋葱豬扒、番茄豬扒、香茅豬扒等等，這些菜式只要將豬扒煎熟加個醬汁去燜煮一會便可很方便，但是久而久之就會收到家人投訴！如果想搞搞新意思，不如用氣炸鍋做「椒鹽豬扒」，將醃好的豬扒沾上生粉去氣炸，就可以做出大牌檔的風味！

 

椒鹽豬扒 （氣炸版）

 

 

烹煮時間︰20分鐘

 

分量︰3-4人

 

材料︰

 

 

豬扒     4塊

蒜蓉     2茶匙

 

醃料︰

 

 

生抽    2湯匙

雞粉    1／2 茶匙

砂糖    1／4 茶匙

粟粉    1茶匙

梳打粉  1／4 茶匙 （隨意）

菜油    1茶匙

 

椒鹽材料：

 

花椒粉   1茶匙

幼鹽     1／4茶匙

辣椒粒   1／2 茶匙

 

做法 :

 

　　1.    豬扒洗淨，用刀略刴斷根，加入醃料醃15分鐘。

 

 

　　2.    豬扒兩面沾上栗粉。

 

 

　　3.    將豬扒放入氣炸鍋內，用200度氣炸25-30分鐘至金黃色，盛起切件。

　　（注：氣炸期間15分鐘將豬扒反轉一次，如無氣炸鍋，可用半煎炸方式將豬扒兩面煎至金黃色）

 

 

　　4.    自製花椒鹽︰燒熱鑊，白鑊加入椒鹽材料慢火炒香，盛起。

 

 

　　5.    燒熱鑊加入2湯匙油，下蒜茸爆至金黃色，加入椒鹽爆香，下豬扒兜勻，即成。

 

 

小貼士：

 

如不想自製椒鹽，可以到超市或雜貨店買現成椒鹽調味料。

 

 

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