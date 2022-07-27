凱龍逆行！打工仔小心中箭！邊個星座會遭同事篤背脊？邊個會不被上司放在眼內？

在職場生涯中，不少人最怕的就是人際問題，例如受到同事排擠、被上司當冇到、被人篤背脊、講是非等等。

這個夏天，有不少行星都逆行，而早前凱龍星亦加入逆行行列。凱龍會從白羊座16度，逆至約12度，於年尾才回復順行。

凱龍逆行跟這些辦公室人際問題有甚麼關係？凱龍本身是代表被看貶、被視為另類、排除在外、不被接受、被拒絕，甚至帶來嘲笑、中傷。而凱龍逆行更會將過去的問題再帶出來，即是以前曾經有人在你背後講你壞話，現在類似的情況又再度上演，這樣就不得不防。今次就談談不同星座要注意哪方面會中箭。（最好參考你的上升星座）

不放你在眼內：白羊座、人馬座

這兩個星座平日都是自信滿滿，雖然看似我行我素，不介意別人對你的看法，但如果別人不把你放在眼內，甚至你做甚麼都說你有問題，也是一種打擊來的。這時可能會招來別人的不友善眼光，甚至容易被拒諸門外，例如去見客面試，別人就會覺得你不討好而拒絕你。

提案不被接納

獅子座、水瓶座

這兩個星座都以創意見稱，也常常有不錯的提案。不過這段時間，提出的方案、遞交的文書文件都容易被打回頭，可能需要多番重做；在會議上所說的，又不被接納，甚至被人不停反駁，還是要保持耐性去應付。

被同事下屬中傷：金牛座、天蠍座

天蠍座要特別注意，同事、下屬們可能對你有意見，甚至會排擠你。在日常的工作中，總是搞些小動作留難你。而金牛座更是要小心有人在背後篤你背脊、向上司打小報告。有些人表面上對你很好，在背後卻又是另一個臉孔。這兩個星座更要留意這些問題會影響到你的情緒和健康，最重要是懂得調節心態。

《我要準時下班》劇照

財務資源上的問題：處女座、雙魚座

在處理財務資源上要特別小心，尤其是如果你的工作，是要接觸金錢往來、做預算，或要跟同事分享一些公司資源等，可能會因為當中出問題，而你無辜地要食死貓。例如同事找錯錢給客人，把責任推在你身上；本來分給你的預算資源，會被他人搶去。

上司家人不接納：巨蟹座、山羊座

讓巨蟹心傷的，就是上司對你的態度，輕則不把你放在眼內、漠視你，重則看你不順眼，甚至處處留難你。至於山羊座，雖然你很努力，但家人好像就是不明白不諒解，心裏很不好受。

這兩個星座都是被誤解被漠視，對情緒也會有影響。

被人看不起：雙子座、天秤座

這兩個星座特別容易在人際關係中中箭，例如你要見客、是屬於某個團隊、有些合作夥伴等，無可避免都要跟他們溝通、合作，但偏偏他們就是對你不滿意，跟他們合不來，你自己也覺得格格不入，在他們當中仿似是異類。雖然不一定要討好他們，但還是要盡力保持良好關係。