  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
食療新意思
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

27/07/2022

夏天吃喝生冷易濕滯、難排汗散熱！「節瓜蓮藕粟米排骨湯」健脾消暑、除煩止渴！

#識食 #食譜 #健康好煮意 #健康 #健康飲食 #保健 #夏天養生 #中醫 #節瓜 #中暑 #氣血運行不暢 #飲食生冷 #散熱 #排汗 #濕滯 #健脾 #消暑 #湯水 #食療
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

    每周三更新

　　「今年大暑天真的炎熱得很。」Pauline說。

 

　　「真的很翳焗，據聞是近來最高溫紀錄之一。不少人中暑了。」我說。

 

　　「朋友的爸爸在烈日當空下工作暈倒受傷，幸好沒大礙。」Pauline說。

 

　　「大熱天時必定要留意散熱，要散熱必要多喝水。現在大家都知道正常體溫介乎攝氏三十六至三十七度，人是恆溫動物，身體通過排汗來維持體溫正常。血汗同源，汗為津液一部分，因此我們必須飲足夠水份，一天最少兩公升溫水。」我說。

 

　　「為甚麼要溫水？這麼熱不應喝冰水嗎？」Pauline問。

 

　　「汗為心之液，心夠強壯才能正常排汗。心屬火，若喝冷飲，很容易傷心火，這樣出汗便不利了。

 

　　除了不要吃喝生冷，還要飲食清淡。夏天，氣血往外升散，所以內裏氣血相對不足，脾胃的消化力相對來說不及冬天。再加上吃喝生冷，脾胃功能更差。再進食油膩食物，脾胃功能進一步削弱。這就造成濕滯。

 

　　濕滯，表示氣血運行不暢，如何排汗來散熱？」我說。

 

　　「那麼吃甚麼才好？」Pauline問。

 

　　「民間有說法夏吃瓜。瓜正是夏日盛產的食物。剛才提到飲食要清淡。夏天煲湯多為滾瓜湯，味道清淡，因為煲久了變得偏補。消暑我喜歡用節瓜，因為現代人脾胃都不太好，節瓜性淡，味甘，入肺、脾、小腸三經，有生津止渴、驅暑和益胃健脾的作用。除了節瓜外，粟米和赤小豆都能利水滲濕。不少病人都說身體重墜，感覺水腫了。粟米性涼，味甘鹹；入腎、脾、胃經；有健脾和胃、補虛損、除煩止渴、通利小便的功用。赤小豆性平，味甘酸；入心、小腸經；功效包括利水除濕，和血排膿、消腫解毒。

 

　　脾胃虛弱，濕困使中焦氣血運行不暢，自然影響胃口，或大便爛和腹瀉。所以可以加蓮藕和芡實。煮熟了的蓮藕性微溫，味甘，有補益脾胃、止瀉、益血的作用。芡實性平，味甘、澀，入脾、腎經，能益腎固精、健脾止瀉、除濕止帶。

 

　　這些材料就可煲成時令消暑湯水了。」我說。

 

　　「雖然你說少開冷氣，但這麼熱，不開不行。」Pauline說。

 

　　「天氣有愈來愈熱的趨勢。要多鍛煉身體，讓身體適應氣候轉變。心靜自然涼，都巿人生活急速，讓自己慢活一下，就不會那麼熱了。循序漸進就可減少使用冷氣。」我說。

 

下頁即睇「節瓜蓮藕粟米排骨湯」點煲

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多食療新意思文章

你可能感興趣

#識食 #食譜 #健康好煮意 #健康 #健康飲食 #保健 #夏天養生 #中醫 #節瓜 #中暑 #氣血運行不暢 #飲食生冷 #散熱 #排汗 #濕滯 #健脾 #消暑 #湯水 #食療

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk