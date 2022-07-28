兩代人講「樓」傷感情！點樣滿足兒女訴求，同時捍衛父母權益？

兩代的恩怨情仇，往往與樓有關。

上周一宗國內官司引起媒體熱議，控辯雙方均以淚水伸張自己的正義，旁觀者有些認為女子以一年青春，換500萬遺產，好OK喎！亦有人同情兩老，譴責兒子將父母的血汗錢全贈與交往僅一年的女友。這事在網上引起了兩代價值觀的激烈碰撞。

事緣武漢一40歲姓高男子逝世，遺囑將全副身家慨贈紅顏知己王女，包括價值400萬元人民幣（下同）的房產、100萬元存款和一輛平治汽車。王女請男方雙親配合辦理房產過戶手續時，遭斷然拒絕，並鬧上法庭。庭上，王女泣訴遺囑乃男友親手書寫，自己只是完成對方的遺願；高男父母則激動得老淚縱橫，力陳房子是用他們畢生積蓄買來的。

經過五輪調解，結果房產歸兩老，汽車和存款歸王女，兩老並向王女支付60萬元補償金。這官司非常吸睛，引起國內老中青三代口水花四濺。

我們這些香港花生友在消化這則新聞時，同時消化順德美食。席間有人慨歎養兒多年抵不住他拍拖一年，亦有人高唱愛情有價。

「喂！你個仔結婚時，你有冇送層樓俾佢？小心血本無歸呀！」有人問。

「你同我定！」「橋王」答。

原來他發明了一條絕「橋」，既可安置兒子，又可保有業權。

辦法是這樣的：兒子結婚時，他收回一層出租物業，讓兒媳入住，兒子需要付房租，而他一向給父母的家用則以「親情優惠價」綑綁在租金內（他婚前與父母同住，所以有給家用。）

這個Special Offer有以下好處：

一、兒子是個有才華的創作人，三更窮五更富，完全有李白那「千金散盡還復來」的豪氣，若將間屋送了給他，可能「連渣都冇」！現在兒子每月付租金，等於強迫儲蓄，一來可以鼓勵他有責任心；二來租金可作供樓之用，父母百年歸老之後樓宇自然歸兒子啦。

二、「橋王」兩腳未伸之前，層樓仍屬自己名下，萬一兩代關係轉差，兩老仍留了一手。

三、萬一兒子離婚，其物業要分一半給太太，現在這做法可免去以上風險。

這方法已實行了兩年，可謂「行之有效」，現在兩代常常相約品酒試食，樂也融融。

現代人要安享一生的辛勞成果，真要認真規劃資產的分配，免起爭端，否則若不幸兩代交惡，將來兩老連探望孫兒的權利都被剝奪，肯定是晚年一大遺憾。總之，房子在自己名下，銀紙在自己戶口，話事權在自己手上，才能活得有自由、有尊嚴、免後悔、免激氣！