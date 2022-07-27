10個超奇怪公司規矩！男同事不可留長髮？去廁所超過10分鐘出警告信？枱上不准放零食？邊個要求最荒謬？

早前網上瘋傳一條短片，內容為一名中學生質疑其就讀中學「不允許男學生留長頭髮」這條校規，涉違反《性別歧視條例》，已循平等機會委員會投訴並獲接納。短片在網上瘋傳後，引來一眾網民熱烈討論：「學校規定男學生留短髮的做法是否不合理、不合時宜？」更有人開始延伸討論：「以前讀書時，有否聽過一些覺得不合理的校規？」甚至把討論從校園拉闊至職場：「有沒有遇過一些奇怪甚至荒謬的公司規矩？」

所謂各處鄉村各處例，每一間公司為「方便管理」員工，總會定下一些規矩讓他們遵守，當中有辣有唔辣。編輯從網上搜集了10個超奇怪公司規矩，大家覺得合理不合理？又接唔接受到？

【10個超奇怪公司規矩】1. 男同事不可留長髮！

即使離開學校，男生留長髮似乎還是一件惹人側目的事？有網民分享，指其男性朋友留有一把及肩長髮，一次見工時，竟被HR要求剪短髮，該HR更不客氣地說：「男人老狗唔駛留咁長（頭髮）！」未正式「畀offer」就已經要求作出如此不合理的要求，實在聞所未聞！

【10個超奇怪公司規矩】2. 辦公枱上不可擺放相片、小盆栽等私人物件！

雖然辦公枱是工作的地方，但明文規定「不可擺放相片、小盆栽等私人物件」是否太不近人情？畢竟打工仔對公司有歸屬感、長期在公司待下去，才會願意在辦公枱上放置自己的私人物件！

【10個超奇怪公司規矩】3. 辦公枱上不准放食物和飲品！

不准擺放相片都算了，「辦公枱上不准放食物和飲品」是否太離地？有時工作累了，「口痕」想食零食、飲啖咖啡都不過份吧？

（《愛回家之開心速遞》劇照）

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